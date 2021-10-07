Yazılım devine stratejik ortak

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Kurumsal yazılımda ihracat şampiyonu olarak adını duyuran Türk şirketi Etiya, Kanadalı Quebecor Media Inc.’den stratejik yatırım aldı. Rekabet Kurumu açıklamasında bu anlaşmaya izin verildiği duyurulurken, yüzde 28’lik hisse devrinin gerçekleştiği bildirildi. Anlaşma tutarı karşı tarafın borsaya açık olması nedeniyle açıklanmadı. Grubun 2020 cirosunun 40 milyon doları aştığı ifade ediliyor. Etiya, ABD’den Yeni Zelanda’ya, Bolivya’dan Körfez’e geniş bir coğrafyada iş yapıyor. Şirket, gelirlerinin yüzde 50’den fazlasını yurtdışına yapıyor. Yıldız Teknopark merkezli Etiya’nın 1.200 çalışanı bulunuyor. Bu rakamın içinde mühendis ve sayısal ağırlıklı çalışan sayısı 1.100’ü aşıyor.

ULUSLARARASI REKABET

Etiya CEO’su ve Kurucu Ortağı Aslan Doğan, Türk yazılım sektörü için kritik bir adım atıldığını belirtirken, anlaşma sonrası çizilen yol haritasıyla önümüzdeki 3 yılda Etiya’nın unicorn (milyar dolarlık şirket) olma yolunda koştuğunu ifade etti. Aslan Doğan, “Bu yatırım sadece startup’lar değil, Etiya gibi Türkiye’nin kurumsal yazılım şirketlerinin de yatırım alması açısından oldukça önemli. Quebecor Media’dan aldığımız yatırım, bir yandan global marka olma yolculuğumuzu hızlandıracak, diğer yandan da uluslararası rekabette gücümüze güç katacak” dedi.

İNOVASYON LİDERLİĞİ SÜRECEK

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Türkiye’ye yaptıkları yatırımla ilgili konuşan Quebecor Media Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Karl Péladeau ise, şunları söyledi: “Uzmanlığına ve vizyonuna inandığımız, başarısını uzun süredir takip ettiğimiz Etiya’ya yatırım yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yatırımla Etiya’nın dijital çağın artan talepleri ışığında hızla büyüyen kurumsal yazılım sektöründe etkileyici büyüme ve inovasyon liderliğini sürdüreceğine inancımız tamdır.” Türkiye’nin lider kurumsal yazılım şirketi olan Etiya, kendi geliştirdiği yapay zeka destekli, müşteri deneyimini esas alan, dijital dönüşüm uygulamalarıyla öne çıkıyor. Şirket, Kanada’nın en büyük gruplarından olan telekom, medya, spor ve eğlence devi Quebecor’dan aldığı bu önemli yatırımla ‘yazılım sektörünün küresel oyuncusu’ olma hedefine bir adım daha yaklaştığını duyurdu.

KALKINMANIN YOLU 3T

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Son yıllarda, Türkiye’nin yazdığı bütün başarı hikayelerinin ‘teknoloji’ ekseninde geliştiğine dikkat çeken Doğan, “Yıllardır üzerinde durduğum bir konu var. Türkiye’nin kalkınmasının yolu 3T’den (tarım, turizm, teknoloji) geçiyor. Teknoloji uluslararası arenaya en hızlı marka çıkarabileceğimiz, en hızlı katma değer üretebileceğimiz alan. Etiya olarak teknolojide iddialı adımlar atarak ülkemizin ve yazılım sektörünün büyümesine katkı sağlamak hedefimiz” dedi.

ULUSLARARASI REKABETTE GÜÇ

“Önümüzdeki döneme ilişkin ciddi hedeflerimiz var” diyen Etiya CEO’su Aslan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “5 yıllık stratejik planımız içinde kendi alanında en iyi müşteri deneyimini sunan bir SaaS şirketine dönüşme hedefimiz bulunuyor. Kanadalı Quebecor Media’dan aldığımız bu yeni yatırım, global bir marka olma yolculuğumuzu hızlandırırken, uluslararası rekabette güç ve yeni bakış açıları kazanmamızı sağlayacak.”