‘Yaz saati uygulaması kaldırılsın’

Ağbaba teklifinde, enerji verimliliğini arttırması amaçlanan uygulamanın üretim kapasitesini arttırmadığı gibi elektrik tüketimini arttırdığı, aynı zamanda biyolojik saati de olumsuz etkilediğini savundu ve şöyle dedi: “Karanlıkta uyanan, işe veya eğitime gitmek zorunda kalan milyonlarca bireyin çoğu kez gün ışığından yararlanamamasına, yeni uygulamaya uyum sağlayamamasına ve buna bağlı olarak stres hormonu kortizolün yükselmesine neden olmaktadır. Kalıcı yaz saati uygulaması yine uluslararası görüşmelerle, yolculukların ayarlanmasında, faturalandırmalarda da olumsuz etkilere sebep olmaktadır.”

Teklifte, “Greenwich’e göre 30. derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alınır. Türkiye Cumhuriyeti’nde her yıl mart ayının son pazar günü saatler, 03.00’da bir saat ileri ve ekim ayının son pazar günü saat 04.00’da bir saat geri alınır” düzenlemesi önerildi.