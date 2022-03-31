Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Yaz aylarında kombi bakımına dikkat

#Kombi#Kombi Bakımı#Ekonomianasayfa
Yaz aylarında kombi bakımına dikkat

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, yaz aylarında kombilerin hafif bakımlarının mutlaka yapılması gerektiğini söyleyerek, "Kombi ve kazan bakımlarını yetkili firmalar yapmalı” dedi.

Haberin Devamı

Kombilerin bakımların ardından yazlık ayarına alınıp çalıştırılmasının daha sağlıklı olacağını söyleyen Süleyman Varol, “Kazan kombi gibi gaz yakıcı cihazların mutlaka periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekiyor. Asansörlerde söylediğimiz gibi kombi ve kazanlarda da bakım yapacak firmaların mutlaka yetkili firma olması gerekiyor. Yaz aylarına doğru girerken çok fazla bir bakımı olmasa da filtre ve baca temizliğinin mutlaka yapılması gerekiyor. Yaz ayları için çok basit bir bakım yöntemi var. Bu bakımların da yaza girerken yapılması iyi olur. Ayrıca yaza girerken kombilerin yaz ayarına getirilmesi gerekiyor. Sadece kullanım suyu sıcaklığına ayarlayacak şekilde kullanırsak, kombiler daha verimli çalışır” dedi.

Varol, oda olarak yardıma ihtiyacı olan bütün vatandaşlara kapılarının açık olduğunu söyleyerek, “Makine Mühendisleri Odası, vatandaşlara her türlü teknik konuda destek vermeye açıktır. Vatandaşlarımız gerek asansör gerek kombi konusunda öğrenmesi gereken her türlü teknik konuyu teknik birimlerdeki arkadaşlarımızdan öğrenebilirler. Her türlü konuda vatandaşlarımıza yardımcı olmaya hazırız. Kapımız bilgi edinmek isteyen bütün vatandaşlarımıza açık” ifadelerini kullandı.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabilirizCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Garantör ülkelerden biri olabilirizHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kombi#Kombi Bakımı#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

İyi habere hazır mısınız Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek

İyi habere hazır mısınız? Ozon tabakası kaç yılda eski haline gelecek?

#Ozon Tabakası
Savaş bitse de risk devam edecek mi Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

Savaş bitse de risk devam edecek mi? Serseri mayınlarla ilgili merak edilenler... 6 SORU 6 YANIT

#Serseri Mayın
Ukraynadaki savaşın gizli kahramanları... Putini kendi silahı ile vuruyorlar

Ukrayna'daki savaşın gizli kahramanları... Putin'i kendi silahı ile vuruyorlar!

#Ukrayna