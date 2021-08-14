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HaberlerEkonomi HaberleriYavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştırıldı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.08.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştırıldı

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Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştırıldı

Denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Karadeniz’e açılacak olan Yavuz Sondaj Gemisi, kule söküm işlemlerinin yapılması için Haydarpaşa Limanı'na bağlandı.

Yenikapı açıklarında demirli olan 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Yavuz", Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde Haydarpaşa Limanı'na emniyetle yanaştırıldı.

İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere kule söküm işlemleri gibi gerekli teknik hazırlıkların yapılması için limana yanaşan geminin, daha sonra Karadeniz’e açılacağı öğrenildi.

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