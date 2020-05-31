Yatlar seyahate başlıyor

Yat turizminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında durdurulan seferlere yarın itibarıyla yeniden başlanacak.



Yat Turizm Derneği Başkanı Begüm Doğulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni normalleşme sürecine göre yaptıkları hazırlıklarla yolcuları beklediklerini söyledi.



İlk adım olarak yurt içi turların başlamasının önemli ama yeterli olmadığını aktaran Doğulu, en kısa sürede yurt dışı turlarının da açılmasını temenni etti. Doğulu, deniz hudut kapılarının açılmasıyla yurt dışı turlarının ülkeye döviz getirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.



"MASKELİ MAVİ YOLCULUK"



Bilim Kurulu tarafından belirlenen önlemler doğrultusunda seferlere başlayacaklarını anlatan Doğulu, "Yolcularımız maske ve eldiven takacak. Tekneye binerken ve yolculuk esnasında belli aralıklarla yolcularımızın ateşlerini ölçeceğiz. Ateşi olan yolcularımızı derhal sağlık kuruluşumuza ulaştıracağız." diye konuştu.

Yaklaşık bir hafta süren tekne turlarına başlamadan önce ve turun sona ermesinin ardından teknenin, liman başlıkları kontrolünde dezenfekte edileceğini anlatan Doğulu, "Hem mürettebatımızın hem de yolcularımızın sağlığı için her türlü önlemi alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Doğulu, Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında 3 ila 6 kamaradan oluşan teknelerin tam kapasite çalışacağını bildirerek, "Teknede sosyal mesafe mürettebat tarafından sağlanacak. Bir kısmı ön tarafta, bir kısmı da arka tarafta duracak yolcular, dönüşümlü güneşlenecek." ifadelerini kullandı.



En az 10, en fazla 40 kişilik kapasitesi olan günübirlik teknelerde de aynı önlemlerin alınacağını belirten Doğulu, bu teknelerin yarı kapasite hizmet vereceğini kaydetti. Doğulu, tekne kiralamada herhangi bir ücret artışını olmadığını, geçen seneki ücretlerin geçerli olacağını sözlerine ekledi.