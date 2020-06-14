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Ekonomi
Haber Giriş: 14.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Yatırımlardaki odağımız milli üretim’

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‘Yatırımlardaki odağımız milli üretim’
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Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikasını daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayiciye daha çok destek verileceğini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz.”

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