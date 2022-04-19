'Yatırımın 5 katını kazanacağız'

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ‘U 2053 Vizyonu’ çerçevesinde gerçekleştirilen Karayolları 72. Bölge Müdürleri Toplantısı’na katıldı. Türkiye’de yapılan yatırımlara her zaman karşı çıkanlar olduğunu, ancak her şeye rağmen durmadan çalıştıklarını ve büyük projelere imza attıklarını söyleyen Karaismailoğlu, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi. Karaismailoğlu, “Beşer yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız. 2053 yılına kadar milli gelire katkımız 1 trilyon doları bularak, yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak. Üretime katkımız ise yaklaşık 2 trilyon dolar ile yatırım bedelinin yaklaşık 10 katını kazandıracak. İstihdama katkımız ise 2053 yılında 28 milyon kişiyi bulacak” ifadelerini kullandı.

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7 MİLYAR SAAT TASARRUF

Hayata geçen projeleri rakamlarla anlatan Karaismaioğlu, “20 yıl önce 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı bugün 28 bin 647 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yol ağımız 2053’e kadar 38 bin kilometreyi aşacak. 20 yıl önce bin 714 kilometre olan otoyol ağımızı bugün, 3 bin 633 kilometreye ulaştırdık. 2053’te, 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz. 20 yıl önce 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu bugün, tam 21 kat artırarak 651 kilometreye çıkardık. 2023’te; tünel uzunluğunu 771 kilometreye çıkaracağız. 20 yıl önce 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğumuzu bugün 727 kilometreye çıkardık. 2023’te; 771 kilometreye çıkaracağız. Yaptığımız, konforlu yollar sayesinde, vatandaşlarımızın yollarda harcadığı süreyi yıllık 7 milyar saat azalttık. Bu sayede akaryakıttan 1 milyar litre tasarruf sağladık” dedi.

DEMİRYOLU HEDEFLERİ

Demiryolları ve havayollarında taşımacılığa dair büyük planların ve hedeflerin belirlendiğini açıklayan Karaismailoğlu, “2053 yılına kadar; Demiryolu ağımızı, 13 bin 22 kilometreden, 28 bin 590 kilometreye çıkaracağız. Demiryolunun taşımacılıktaki oranının 2029 yılında yüzde 11’in üzerine yükselmesini, 2053’te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demiryolunun yük taşımacılığındaki payı 2019’dan 2053’e kadar 7 kat artacak. Yine yurtdışı yük taşımacılığında da demiryolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz. Yolcu taşımacılığında ise yine 2053 vizyonumuz için hedeflediğimiz, trenin payının 6 katın üzerinde artmasıdır. 2023 yılında demiryolu ile taşınan yolcu sayısının yaklaşık 19.5 milyon olmasını öngörüyoruz. Bu rakamın sırasıyla 2035 yılında 145 milyonun, 2053 yılında ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz. Asya ile Avrupa kıtasını 4 dakikada geçebildiğimiz Marmaray’da bir günde 600 binden fazla yolcu geçme rekorunu yeniledik. Hedefimiz bir günde 1 milyon yolcu sayısına ulaşmak. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını açarak Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık” şeklinde konuştu.

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FOSİL YAKIT YERİNE ALTERNATİF ENERJİ

Kara yollarında fosil yakıt yerine elektrikli ve alternatif enerji kullanımını artıracaklarına da dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “Bu aynı zamanda çevreci yaklaşımımızı güçlendirecek, projelerimizin yakıt, çevre ve zaman tasarruflarıyla projelerimizin milli servetimize olan katkılarını artıracaktır” dedi.

HAVALİMANI SAYISI 61’E ÇIKACAK

Havalimanı sayısının 26’dan, 57’ye çıktığını belirten Karaismailoğlu, “2053’te 61’e çıkacak. Kısa bir süre önce, Tokat Havalimanı’nı hizmete açtık. Yapımı tamamlanıp, test uçuşlarına başladığımız Rize-Artvin Havalimanı’nı Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle önümüzdeki ay hizmete açacağız. 2022’nin ilk üç ayında, uçakla seyahat edenlerin sayısı 30 milyon kişiye yaklaştı. İstanbul Havalimanı 2021 yılında, uluslararası yolcu trafiği alanında 26 milyon 500 bin yolcusu ile Avrupa’nın tüm havalimanlarını geride bırakarak dünya ikincisi oldu” bilgisini verdi.