Yatırımda müjde beklentisi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası firmaların Türkiye’ye yatırım kararını açıkladığı döneme girildiğini belirterek, “Önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin gelmesini bekliyoruz” dedi. Yılmaz, 28 Eylül’de yapılacak Yatırım Danışma Konseyi’ne yabancı yatırımcıları davet ettiklerinin açıkladı. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu toplantısı (YOİKK) dün Beştepe’de yapıldı. Toplantıda konuşan Cevdet Yılmaz, şunları söyledi:

SON AŞAMAYA GELDİK

“Önümüzdeki sonbahar döneminde de yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili önemli konular, gerek teknik düzeyde gerek Meclis çalışmaları düzeyinde gündemde olacak. 4054 sayılı Rekabet Kanununda değişiklik yapılması ve İklim Değişikliği Kanun Tasarısı, Meclisimizin yeni yasama döneminde gündeme alınacak öncelikli konular arasında yer alıyor. Meclisimizin yeni yasama döneminde gündemine sunacağımız konulardan biri de yargı süreçlerini hızlandıracak e-Tebligat konusu. Bu konuda hazırlanan taslak belirli bir aşamaya geldi. Bununla birlikte nitelikli işgücünün ülkemize çekilmesine yönelik oluşturulan TechVisa programı için idari ve teknik altyapı konusundaki çalışmalar da son aşamaya geldi.

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‘YATIRIM ÜSSÜ’ HEDEFİ

Son dönemde başta YTAK ve HİT-30 programları olmak üzere önemli çalışmalara imza attık. Bu vizyonumuzun bir sonucu olarak uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararlarını açıkladıkları bir döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin de birer birer gelmesini bekliyoruz. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen yatırımcı firmalarının üst düzey yöneticilerini Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28 Eylül’de gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi Toplantımıza davet ettik. Toplantıda, çok uluslu yatırımcıların önceliklerini alacak ve makro düzeyde politikalarımıza uluslararası bir bakış açısının yansıtılmasını sağlayacağız. En üst düzeyde gerçekleşecek bu görüşmelerde, dünya çapındaki yatırımcıların ülkemize artan oranda nitelikli doğrudan yatırım yapmalarını arzuluyoruz. Küresel düzeyde tedarik zincirinin yeniden şekillendiği bir ortamda, cari açığın sürdürülebilir biçimde azaltılması için çok uluslu şirketlerin yatırım kararlarında Türkiye’yi daha üst seviyede bir yatırım üssü konumuna taşımayı hedefliyoruz.”

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Toplantıda, çalışma biçimlerinde ihtiyaçların tespitine yönelik çalışma yapılmasına karar verildi. YOİKK’ten yapılan açıklamada, yatırım uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve ticari sırlarla ilgili ulusal mevzuatın AB ile uyumlaştırılmasıyla ilgili ilerleme kaydedildiği belirtildi.