Yatırımda hedef yükseltti

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Türk Telekom yönetimi, şirketin operasyon ve siber güvenlik merkezinin kapılarını açtı. Gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, pandeminin kendi iş modellerinde oluşturduğu değişimi anlattı. Yeni dönemde hibrit çalışma modeli benimsediklerini belirten Önal, bu modelde 3 gün uzaktan, 2 gün de ofisten çalışılacağını belirtti. Pandemide nakiller dahil 7.1 milyon kişiye internet bağladıklarını kaydeden Önal, “2021 ilk çeyrek itibarı ile fiber ağımızı 336 bin kilometreye, fiber hane kapsamımızı ise 27.1 milyona çıkardık” dedi. Önal, Türk Telekom’un en cesur yıllarını yaşadığını söyledi. 2020 yılında 6.7 milyar lira olan yatırım miktarını 2021 yılında en az 8 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini belirten Önal, “Hem kazanıyor hem büyüyor hem de yatırım yapıyoruz” diye konuştu.

Ekonomik ve Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’ne üye ülkeler arasında Türkiye’nin en yavaş internet bağlantısına sahip olduğunu gösteren raporlara da değinen Önal, şunları söyledi: “Türkiye İstatistik Kurumu’na göre Türkiye’de içinde insan yaşayan 24-25 milyon hane var. Ama belediyelerin fazlaca numalandırdığı hanelerle birlikte 34 milyon hane gözüküyor. İçinde insan olmayan hanelerle düşük çıkıyor. Tabii ‘tek sorun raporlama sistemi’ demek, üzerimizden bu yükü atmak demek. Cumhurbaşkanımız da ‘Hızlar artmalı’ dedi. Kısa sürede bu hızları yukarı çıkaracağız.”

MAKUL FİYATLAR

Sektörde döviz üzerinden yatırım yapıp, TL ile hizmet sattıklarını söyleyen Önal, regülasyonlar kapsamında fiyatların da belli bir ölçeğin altına inemediğini belirtti. Türk halkının pahalı internet kullanmadığını vurgulayan Önal, “70-80 liraya sınırsız internet söz konusu. Fayda diye bakıldığında oldukça makul fiyatlar” dedi.

SİBER GÜVENLİKTE YERLİLEŞME

Türk Telekom’un siber güvenlik merkezi için yapılan bilgilendirmede, bu alandaki ürün yerlileştirme çalışmaları kapsamında 11 adet ürünün kısmi yerlileştirilmesinin yapıldığı, 11 devam eden ve 8 adet aday projenin bulunduğu belirtildi. Program kapsamında Türk Telekom İletişim Müzesi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde ziyarete açılan “Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi” de Ankaralı gazetecilere tanıtıldı.

YIL SONUNA DOĞRU 60 MBPS’LER

Son 3 yıldır gittikleri yerlere yüzde 99 oranında fiber yatırımıyla gittiklerini belirten Önal, yeni yatırımlarda bakırın yer almadığını söyledi. Şu anda internet hızının 51 Mbps seviyesinde olduğunu kaydeden Önal, yapılan çalışmalarla yıl sonunda bu rakamın 60 Mbps’lere doğru çıkacağını vurguladı.

ESKİ EVLER, SINIRSIZ İNTERNET, BAĞLANAN KİŞİ SAYISI

Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise, internette yaşanan hız sorunlarında birkaç nedenin etken olabileceğini söyledi. Limitsiz internetin bunlardan biri olduğunu belirten Kıraç, birçok ülkede bir evde internete bağlı kişi sayısının 2-3 olduğunu Türkiye’de ise bu rakamın 5-6’ya çıkabildiğini belirtti. Eski evlerde de sorun olabileceğini belirten Kıraç, baz istasyonlarının fibere dönüştürülmesine de talip olduklarını belirtti. Kıraç “Her operatör bize 400 milyon TL versin, baz istasyonlarının fibere dönüştürülmesini sağlarız. Biz buna talibiz ve tartışılan rakamların onda birine yaparız” diye konuştu.

800’LÜ HATLAR İÇİN İKİ KURUMA DA BAŞVURULAR VAR

0800’lü hatlar üzerinden tüketicileri rahatsız edici aramalar yapılmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Önal, “Bu işi Türk Telekom’un da marka itibarını zedeleyerek yapıyorlar. Son günlerde çok arttı. Ticaret Bakanlığı’na 226 ve BTK’ya 122 başvuru var. Bunlar her bir tüzel kişilik için. ‘Harekete geçilecek’ diye biliyorum”

ifadelerini kullandı.

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