Yatırımda en yüksek pay ulaştırma ve eğitime

Bu yıl kamu maliyesinin yatırım önceliklerini belirleyen 2021 yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan programda en yüksek payı ulaştırma ve eğitim projeleri alırken, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki aşı üretim merkezi projesine de kaynak ayrıldı. Ayasofya Camii bakım-onarım-çevre düzenlemesi, yüksek hızlı tren setleri, Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu da ödenek ayrılan projeler arasında yer aldı.



PROGRAMDA DİKKAT ÇEKEN BAZI PROJELER

- Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yer alan programda, 3 bin 91 projeye 138.3 milyar lira ödenek tahsis edildi. Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlardan en fazla yatırım ödeneği tahsis edilen kuruluşlar 15.1 milyar lira ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 13.5 milyar lira ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 13.1 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü, 11 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı ve 8.6 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı oldu.



- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yatırımları içinde metro projeleri ve kent içi ulaşım ön plana çıktı. DSİ’nin Türkiye genelinde devam eden tarımsal sulama yatırımlarına 8.4 milyar lira ödenek tahsis edildi.



- Kanal İstanbul bağlantı yolları projesine ise bu yıl iz ödenek olarak bin TL ayrıldı.

KÜLÇE ALTIN TAKİP SİSTEMİ

- Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, aşı üretim merkezi kurulması da programda yer aldı. Etüt, proje ve müşavirlik hizmetlerinden oluşan proje, bu yıl tamamlanacak. Toplam maliyeti 2.1 milyon TL olacak.

- Orman Genel Müdürlüğü’nün helikopter alımlarına ise bu yıl sadece bin TL’lik iz ödenek verildi.

- Tarım Bakanlığı’nın bir başka çalışması olan ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile birlikte yürüttüğü “Gıdanı koru” projesine ise 2021 yılında 1.5 milyon TL aktarılacak.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “külçe altın takip sistemi ve paketleme hattı” projesi ise gelecek yıla kalacak. Toplam 5.8 milyon TL’lik proje için bu yıl bin TL’lik iz ödenek ayrılacak.

YÜKSEK HIZLI TREN SETLERİ

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu” projesi bu yıl yapılacak. Proje için 2 milyon TL ödenek ayrılacak. Sanal teknopark projesine de 1 milyon TL ayrılacak.

- Yüksek hızlı tren seti, milli elektrikli tren seti, milli banliyö tren seti projeleri de başlatılacak. Bu projelere 5-7 milyon lira arasında değişen oranlarda ödenek ayrılması hedefleniyor.

- Helal Aktreditasyon Kurumu’nun bakım, onarım işlerine 1 milyon 99 bin lira ayrılacak.

- Hava kirliliğiyle birlikte sık sık gündeme gelen asit yağmurları araştırmaları için bu yıl 450 bin lira ödenek verilmesi hedefleniyor.

- Uzay teknolojileri etüdü projesi bu yıl başlayacak. Toplam 3.4 milyon TL’lik proje için bu yıl 1.5 milyon TL’lik ödenek aktarılacak.

SAĞLIKTA ACİL DURUM PROJESİ

- Anayasa Mahkemesi’nin lojman onarımına 241 bin lira, Danıştay’ın lojman onarımına 547 bin lira, Dışişleri Bakanlığı’nın lojman onarımına ise 435 bin ödenek ayrılacak.

- Ayasofya Camii bakım, onarım ve çevre düzenlemesi projesi için bu yıl 58 milyon TL harcanacak. Projenin toplam büyüklüğü ise 100 milyon TL olacak.

- Sağlık Bakanlığı’nın AB İle birlikte yürüttüğü COVID-19 sağlıkta acil durum projesine 210 milyon TL aktarılacak.

- Adalet Bakanlığı’nın muhtelif ceza infaz kurumları projeleri için iki ayrı kalemde 1 milyar 628 milyon ve 219 milyon 500 bin lira ödenek sağlanacak.