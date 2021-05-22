Yatırımcıya foreks uyarısı

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, dolandırıcıların, foreks piyasasına yönlendirdiği yatırımcılara küçük meblağlar karşılığında yüksek miktarlarda kazanç vadederek onları dolandırmaya çalıştığını belirterek, dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Ergün, son günlerde ‘kolay para kazanma, yüksek kar’ gibi reklamlarla insanları foreks piyasasına yönlendiren dolandırıcıların, yatırımcılara küçük meblağlar karşılığında yüksek miktarlarda para kazanma vadettiğini bildirdi.



Bu konuda dolandırıldıklarını söyleyen yatırımcılardan çok sayıda e-posta ve telefon aldıklarını kaydeden Ergün, şu açıklamalarda bulundu:



TRİLYON DOLARLIK HACİM

“Foreks, dünyanın en büyük borsalarında işlem gören küresel piyasaların en popüler paritelerinde, hisselerinde, emtialarında hatta varlıklarında ve diğer enstrümanlarında kaldıraçlı olarak işlem yapmayı ifade eder. Dünyanın en büyük finansal piyasası olan forekste işlem hacmi trilyon dolarları bulmaktadır. Foreks piyasasında fiziksel bir alışverişten ziyade tüm işlemler internet üzerinden yapılmakta olup bu tür işlemlerde ülkemizde aracı kurumlar ile gerçekleştirilmektedir.”

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, vatandaşları foreks piyasasındaki dolandırıcılıklara karşı uyardı. Ergün, “Yatırımcıların yüksek kazanç, ücretsiz demo, ücretsiz yatırım danışmanı gibi reklamlara inanarak lisanssız piyasalarda işlem yaptığı ve dolandırıldığı görülüyor. Yatırımcıların bu tür piyasalara girmeden önce SPK’dan gerekli kontrolleri yapması şart” diye konuştu.

BUNLARA DİKKAT ETMELİ

Bİlİşİm Hukuku Derneği Başkanı Ergün, son zamanlarda basına yansıyan haberlerden ve derneğe gelen e-posta ve telefonlardan anlaşıldığı üzere yatırımcıların yüksek kazanç, ücretsiz demo, ücretsiz yatırım danışmanı gibi reklamlara inanarak lisanssız piyasalarda işlem yaptığını ve dolandırıldığını anlattı. Ergün, şu uyarılarda bulundu:



KONTROL ŞART

Bu tür dolandırıcıların SPK’dan herhangi bir lisans almadıkları, ticaret siciline kayıtlı olmadıkları veya Türkiye’de yerleşik bir şirket üzerinden değil de yurt dışından hizmet sağladıkları göze çarpan en önemli detaylardır.

Risk olmaksızın olağan dışı yüksek kar vaatleri ve kişisel bilgi talepleri de dolandırıcıların diğer yöntemlerindendir.

Yatırımcıların bu tür piyasalara girmeden önce SPK’nın internet sitesine girerek kurul tarafından verilmiş bir yetkililerinin/lisanslarının olup olmadığını ve ticaret sicilindeki kayıtlarını kontrol etmeleri gerekmekte.

Ayrıca internetten yapılabilecek kısa bir araştırma neticesinde kullanıcı şikâyetlerinden de bilgi edinmeleri işlem yapacakları firma hakkında yol gösterici olacaktır.

TAKASBANK GÜVENCESİ

Ergün, foreks piyasalarının, Ağustos 2011’de yayınlanan tebliğle düzenlemeye tabi tutulduğunu anımsatarak, “Bu düzenlemeyle aracı kurumların Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) yetki belgesi alması, kaldıraç oranı da bir üst sınır getirilmesi ve yatırımcılar alacaklarını istemesi halinde en geç 2 iş günü içerisinde tam ve nakden ödenmesi gibi tedbirler getirilmiştir. Yine tebliğle, foreks yatımcılarının teminatları Takasbank güvencesinde saklanması temin edilerek yatırımcının güveni sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.







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