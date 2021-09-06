Yatırımcısının yüzünü güldürüyor! 2 kattan fazla gelir getiriyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilaç, kozmetik ve aromaterapi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılan anasonun, yatırımcısına 2 kattan fazla getiri sağlayabildiğini bildirdi. Bakanlık, "Anason Fizibilite Raporu ve Yatırımcı Rehberi" hazırladı. AA muhabirinin buradan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de uzun yıllardır yetiştirilen anason, yurt içi tüketiminin yanı sıra ihraç da ediliyor.

İlaç, kozmetik, aromaterapi ve alkollü içecekler sektörlerinde yaygın olarak kullanılan ürün, tek yıllık bitki olduğu için üreticisine aynı yıl verim ve gelir sağlıyor. Türkiye'de 2010'da yaklaşık 186 bin dekar alanda 14 bin ton civarında anason üretimi yapılırken, 2019'da üretim 239 bin dekarda yaklaşık 18 bin tona ulaştı.

EN FAZLA ÜRETİM KONYA'DA, EN FAZLA İHRACAT HOLLANDA'YA

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde Türkiye'de ön sıralarda yer alan bitkilerden anason 2019'da 14 ilde yetiştirildi. İlk sırayı 5 bin 339 tonla toplam üretimin yüzde 30,4'ünü gerçekleştiren Konya aldı. Bu ili sırasıyla 3 bin 483 tonla Burdur, 2 bin 167 tonla Denizli, 1761 tonla Ankara ve 1664 tonla Afyonkarahisar izledi.

Türkiye, 2019 yılı itibarıyla 40 ülkeye anason ihraç etti. 2010'da 924 ton olan ihracat, 2019'da yüzde 133 artışla 2 bin 152 tona ulaştı. 2019'da yapılan anason ihracatı 8,8 milyon dolara karşılık geldi. İhracatta ilk sırayı 513 tonla Hollanda alırken, bu ülkeyi Almanya ve ABD izledi.

YAPILAN MASRAFIN 2 KATINDAN FAZLA GELİR GETİRİYOR

2019'da anasonun kilogram fiyatı 10-15 lira iken 2020 yılı itibarıyla 25-30 lira civarını buldu. Anason, İzmir, Denizli ve Burdur ticaret borsalarında işlem görüyor. Anasonun tek yıllık bitki olması sebebiyle projenin toplam giderleri yatırım yılında yapılan sabit ve değişken masraflardan oluşuyor. Yatırım ve işletme süresince dekar başına 7 bin 214 liralık yatırıma karşılık 17 bin 600 lira gelir elde edilebiliyor. Bu durumda toplam brüt kar 10 bin 386 lirayı buluyor.

Masrafların 2 katından fazla gelir sağlaması dolayısıyla anasona yatırım karlı görülüyor. Bunun yanı sıra anason üretiminin yetiştiricilik karı yüzde 144, pazarlama marjı yüzde 65, uçucu yağ katma değeri yüzde 300, gıda takviyesi katma değeri yüzde 600 ve bitkisel ilaç katma değeri ise yüzde 300 olarak hesaplandı. Anason üreten çiftçilere, üretici grubu ürün sertifikası için dekara 20 lira, bireysel ürün sertifikası için dekara 40 lira destekleme ödemesi yapılıyor.

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