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'Yatırımcının önünü kesenle mücade edeceğiz'

#Nureddin Nebati#Yatırım#Ay Çiçek Yağı
Yatırımcının önünü kesenle mücade edeceğiz

Memleketi Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde miting düzenleyen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kente yatırımların devam edeceğini, hiç kimsenin bu ülkede yatırım yapacak girişimcilerin önünü kesip engel koyamayacağını vurguladı.

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Bakan Nebati, “Yatırımcımızın önünü kesenlerle mücadele etmeyi biliriz. Bürokratik engeller çıkaranların önünde biz duracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bürokratik oligarşiye olan savaşında en önde giden akıncılar olarak bizi görebilirsiniz. Bu engellerin önünde biz dururuz. Gerek kamu-özel iş birliği projeleriyle, gerek doğrudan yatırımlarla biz bunu yapacağız” diye konuştu.

‘BUGÜNLER GEÇECEK’

Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini söyleyen Bakan Nebati, ‘’İki yıl boyunca yansıtmamaya gayret ettik ve Türkiye dünyada kendisini pozitif olarak ayrıştıran en önemli ülkelerin başında geldi. 2020’de dünya küçülürken büyüdü, 2021’de çift haneli yüzde 11’lik bir büyümeyi sağladı. Şu anda enflasyonun baskısı altındayız. Halledeceğiz, 20 yıldır hangi problemi çözmedik. 20 yıldır çok daha devasa problemlerin üstesinden geldik. Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz ve enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bugünler geçecek” ifadelerini kullandı.

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Manipülasyonlara fırsat vermeyeceklerini kaydeden Bakan Nebati, şöyle konuştu: ‘’Geçen bir sosyal medya oyunuyla ‘Ülkede ay çiçek yağı bitti’ dediler, sahte belgeler, sahte resimler ya da kampanya yapan bir marketteki fotoğrafları paylaşarak millete ayçiçeği stoku yaptırdılar. Bir yıllık ev stoku yapan ev hanımları oldu ve yağları stokladılar. Değerli kardeşlerim, bunların hayatı yalan, yalan üzerine kurulu bir hayatları var. Siz bizim söylediklerimize bakın. Ne zaman yanılttık, Sayın Cumhurbaşkanımız ne zaman yanılttı. Biz doğru olan şeyleri söyleriz, sakın ha sosyal medyaların size uydurduğu yalan dolanla hareket etmeyin.” 

 

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#Nureddin Nebati#Yatırım#Ay Çiçek Yağı

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