Yatırımcıların gözü burada! Yükselişle ilgili flaş yorum

Alüminyum fiyatları, 2008 yılından beri en yüksek seviyelere ulaşarak, geçtiğimiz 13 yılın zirvesini gördü. Dünyanın alüminyum üretiminde lider ülkesi olan Gine’de yaşanan siyasi kriz sonrası arz endişeleri, alüminyum fiyatlarını yükselten en güçlü gelişme oldu. Dünyanın en büyük alüminyum tüketicisi Çin'in tedarik endişelerinin artması da alüminyum fiyatlarını yükselten diğer bir sebep olarak ortaya çıktı.

Alüminyum fiyatlarının, Gine’deki yeni yönetimin verdiği güvenceye rağmen arz endişesinin geniş vadede süreceği öngörüsü ve Çin’in emisyon politikaları etkisiyle yukarı yönlü hareketini sürdürebileceği tahmin ediliyor.

Alüminyum fiyatları bugün içerisinde 2 bin 903 dolar seviyesine kadar yükselerek 13 yılın rekorunu tazelerken; şu dakikalarda dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 2,02 oranında yükselişle 2 bin 892 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ALİMÜNYUM FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRECEK Mİ?

Enver Erkan – Tera Yatırım Başkonomisti





Ana metallerdeki artış, arz daralırken ve talep tırmanırken, alüminyum taze yüksek seviyelerde çentikler oluşturmasıyla azalma belirtisi göstermiyor. Alüminyum 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Fiyatlardaki yükseliş Çin'in enerji yoğun endüstrilerden kaynaklanan emisyonlar üzerindeki baskısından yararlanırken, daha uzun vadeli görünümde yeşil devrimdeki rolü de artıyor.

Çin ve Gine'deki arz endişelerinin piyasayı sıkıştırmasıyla birlikte, yıl boyunca süren çarpıcı yükseliş alüminyum tarafında ağırlık kazanmış durumda. Dünyanın boksit üretiminin neredeyse dörtte birini sağlayan Afrika ülkesindeki darbe, alüminyum üretiminin anahtarı olan malzemede potansiyel arz kesintileri konusunda endişeleri artırdı. Bu, Gine'nin yeni liderlerinin madencilik şirketlerini çalışmaya devam etmeye çağırdığı ve devletle mevcut anlaşmalarının yerine getirileceği konusunda onlara güvence verdiği sırada bile geçerli.

Dolayısıyla, darbe sonrası yeni yönetimin verdiği çalışma güvencesine rağmen Gine’nin stabilitesi bir sorun olacağından arz konusunda endişe daha geniş vade için de duyulacaktır. Bu etki elemine olsa bile Çin’in hava kirliliğiyle mücadele ve emisyon politikaları baz metal grubu için sıkıntı oluşturabilir.

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