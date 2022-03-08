Yatırımcıların gözü Biden’da! Bitcoin sert gerileyebilir

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ABD Başkanı Joe Biden’ın bu hafta içerisinde, ABD hükümetinin uzun süredir beklenen kripto para stratejisini ortaya koyacak olan kararnameyi imzalaması bekleniyor. Konuya yakın kaynaklara göre Başkan Biden'in imzalayacağı kararname, federal kurumlara dijital varlıklar için yapılması gerekebilecek potansiyel düzenleyici değişiklikleri, ulusal güvenliğe etkilerini ve ekonomik etkilerini değerlendirme görevi verecek.

Başkan Biden’ın kripto paralarla ilgili attığı bu adım; Rusya’nın uygulanan birçok ekonomik yaptırımla başa çıkmak için kripto para kullanımına yönelebileceği haberleri sonrasında geldi. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Biden’ın imzalayacağı yasanın kripto paralar için değer kaybettirecek bir unsur olduğunu belirtirken; “Rusya’nın yaptırımlardan kaçmasını engelleyecek her yolu engellemeye çalışan Batının bu anlamda tıpkı banka aracılığı ile uluslararası para gönderiminde olduğu gibi borsalara sermaye kontrolü getirmesi olası. Bu nedenle ilk ölçekte kripto para yasasının borsalara ilişkin para giriş ve çıkışlarına dair olması, yasa ile borsalardan bu bilgileri edinmenin önünün açılacağını düşünmekteyiz” dedi.

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Avrasya Blockchain ve Kriptopara Araştırmaları Derneği Başkanı Kadir Kurtuluş yaptığı değerlendirmede, “ABD Merkez Bankası (Fed) gibi kurumlara bağlı CBDC olarak adlandırılan Merkez Bankası kripto para birimlerine yönelinmesi halinde, Bitcoin gibi mevcut merkeziyetsiz kripto paraların akıbeti belirsiz olacaktır” şeklinde belirtirken; yasal düzenlemelerin Bitcoin, Ethereum gibi merkeziyetsiz kripto paralarda sert değer kayıplarına sebep olabileceğini söyledi.

KRİPTO PARALARIN KADERİ BELİRLENECEK

Kadir Kurtuluş - Avrasya Blockchain ve Kriptopara Araştırmaları Derneği Başkanı





İkinci Dünya Savaşı sırasında Bretton Woods anlaşması ile dünya ekonomi kurgusu belirlendi. Altın dolar ilişkisi ve doların rezerv para olması bu anlaşma ile sağlandı. Akabinde Başkan Roosevelt’in 1945 öldü. İkinci Dünya Savaşı’nın son aylarında Roosvelt’in yerine Başkan Yardımcısı Truman’ın gelişi ile Japonya’ya atom bombası atıldı, NATO ve Varşova Paktı kurularak soğuk savaş dönemi başladı ve birçok önemli gelişme peşi sıra geldi.

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Günümüze geldiğimizde; mevcut ekonomi kurgusunun ve para sisteminin çatırdadığını görüyoruz. Karşılıksız basılan para miktarı bilinememekte; kısacası 1944‘te başlayan ve 1971‘de genişleyen ve kontrolünü kaybeden sistemin sonuna gelindiğini görüyoruz. Tam bu sırada yaşanan Covid salgını, tüm ülkelerin ekonomik krize girmesi ve enflasyonla boğuşması ve nihayetinde Rusya-Ukrayna savaşı bir şekilde mevcut sistemin değişmesi için mükemmel bir ortam sağladı. Zira ekonomi kurgusundaki değişimlerin her zaman büyük salgınlar ve savaşlar sonrasında geldiğini görmekteyiz. Burada olaya komplo olarak bakıp Tümdengelim ya da olayların akışına göre bakıp Tümevarım yapabiliriz. Ama geldiğimiz noktada tarih tekerrür ediyor ve dünya yine benzer bir sonuca gidiyor.

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Gözden Kaçmasın Altın fiyatlarında son durum Haberi görüntüle

Başkan Biden’ın bu açıklaması belki tarihi bir açıklama olarak kayıtlara geçmeyecek ama bu kararname sonrasında geliştirilecek çözümler Blockchain teknolojisi ve dolayısıyla kripto paralara dayalı yeni ekonomi kurgusunun temellerini atacak.

BİTCOİN YASAL DÜZENLEMELERLE SERT GERİLEYEBİLİR

Bu açıklama sonrasında planlanan düzenlemeler mevcut merkeziyetsiz kripto para birimlerinin kaderini belirleyecektir. ABD Merkez Bankası (Fed) gibi kurumlara bağlı CBDC olarak adlandırılan Merkez Bankası kripto para birimlerine yönelinmesi halinde, Bitcoin gibi mevcut merkeziyetsiz kripto paraların akıbeti belirsiz olacaktır. Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralar her ne kadar önemli imkanlar sunsalarda, yasal düzenlemeler ciddi anlamda gerilemelerine sebebiyet verecektir.Tüm bu gelişmeleri sadece savaş eksenli okumak yanlış olur. Blockchain teknolojisi ve NFT‘ler sayesinde içerisinde varlık yönetimi barındıran Metaverse’ler gibi büyük pazarların oluşması da yeni ekonomi kurgusuna yönelik bu tip hazırlıkların ana sebeplerindedir.

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BİTCOIN’DE DÜŞÜRÜCÜ UNSUR

Beste Naz Süllü - Huobi Global Araştırma Müdürü





Rusya yaptırımları sonrası artan emtia, enerji ve gıda fiyatları ekonomilerde stagflasyon riskini tetikliyor. Zaten pandemi şartlarında uygulanan mali ve para politikalarına ek olarak tedarikte yaşanan sıkıntılar enflasyonu belirli bir noktaya getirmişti, fakat savaş fiyat artışlarını anormal seviyelere çıkardı. Emtia fiyatlarındaki artıştan kripto paralar da kaçamaz, çünkü en temel neden madencilik faaliyetleri ve maliyetleri de yükseliyor. Bu nedenle hem ekonomilerde durgunluk riski hem de maliyetlerin artması Bitcoin’de düşürücü unsur oluyor. Buna ek olarak Biden’dan bu hafta beklenen başkanlık emri imzalı kripto para yasasının geçmesi olacak.

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Rusya’nın yaptırımlardan kaçmasını engelleyecek her yolu engellemeye çalışan Batının bu anlamda tıpkı banka aracılığı ile uluslararası para gönderiminde olduğu gibi borsalara sermaye kontrolü getirmesi olası. Bu nedenle ilk ölçekte kripto para yasasının borsalara ilişkin para giriş ve çıkışlarına dair olması, yasa ile borsalardan bu bilgileri edinmenin önünün açılacağını düşünmekteyiz.

Bitcoin tutan cüzdanlarda satış yok ve madencilerin havuzunda da birikim devam etse de yukarıda geçen nedenlerden dolayı satış riskleri bulunuyor. Bitcoin 45 bin dolar seviyesini kıramadığı sürece teknik olarak da psikolojik olarak da yönü aşağı yönde baskılanabilir. Bu ölçüde kısa vadeli 39 bin 700 dolar bölgesini kıramayan Bitcoin aşağıda 37 bin 400 dolar seviyesine tutunuyor. Testere hareketleri dediğimiz bu dönemde alıcılar ve satıcılar taraflarında likiditasyonlar devam ederken, 37 bin 400 dolar seviyesini aşağı yönde kırmamız 35 bin 700 ve 34 bin 500 dolar seviyelerine kadar hareket sağlayabilir.