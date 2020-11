Yatırımcılar MÜSİAD EXPO'da buluştu

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO, 18 Kasım’da kapılarını açtı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi tedbirlerine ve TSE COVID-19 Güvenli Hizmet standartlarına uygun şekilde hem fiziksel hem de online şekilde hibrit olarak yapılan MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı 40 binden fazla şirketi temsil eden 10 binlerce ziyaretçiyi fiziksel olarak ağırladı. TÜYAP’ta 10 salonda 70 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen fuarda 8 binin üzerinde bire bir iş görüşmesi yapıldı.

EKONOMİK BAĞIŞIKLIK

Fuarın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan birlikte yaptı. Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, “MÜSİAD EXPO gibi geniş kapsamlı etkinlikler, ticaret hacmimizin düşük olduğu ülkelerle yeni işbirlikleri geliştirmemize vesile oluyor. Yaşadığımız bu zor günlerde; ülkeler arasında kurulan ortak yatırım, ortak üretim ve ortak ticaret imkânları salgına karşı güçlü bir ekonomik bağışıklık geliştirmesini sağlayacak. Salgın sonrası dönemin kazananları, işbirliğini bugünden kurup, hızlı harekete geçenler olacak” diye konuştu.

GİRİŞİMCİLİK ALANI

Bugün sonra erecek MÜSİAD EXPO 2020’nin bu yılki ilklerinden biri fuarda açılan ‘Girişimcilik Alanı’ oldu. Türkiye’nin önemli gücü haline gelen ve dünyada ses getiren yatırımlar, ziyaretçilerle buluştu. Bu holde YTÜ Teknopark, İstanbul Teknopark, BTM gibi kurumlar yer aldı. Bu yılki MÜSİAD EXPO’da farklı olarak ‘Karavan Turizmi’ni desteklemek amacıyla her gelir düzeyine hitap edecek karavanlar da yer aldı. Ayrıca MÜSİAD EXPO’da milli elektrikli araçların gösterimi de gerçekleştirildi. Fuarda yer alan MÜSİAD Vadisi’nde Akıllı Tarım Kent Projesi, Karavan Park Projesi, Pandemi (Sahra) Hastanesi ile MÜSİAD’ın Milli Üretim Üssü olacak Yatırım, Üretim ve Ticaret Üsleri projeleri başta olmak üzere MÜSİAD Future, MÜSİAD Innova, MÜSİAD Invest, MÜSİAD Akademi, 2023 YEREL ve MÜSİAD TIA markalarının da lansmanları yapıldı. MÜSİAD EXPO’da tanıtımı yapılan MÜSİAD Yatırım, Üretim ve Ticaret Üsleri, KOBİ’lerin, yatırım, üretim ve ticaret olmak üzere her aşamada şartları düşünülmüş yaşam alanlarında bir kuluçka merkezi mantığı ile büyümesi için hayata geçirilmiş projeler. Her türlü afet ve olası yenilenen pandemi durumlarında tüm ihtiyaçların aynı ortam içinde sağlanacağı ve sağlıklı bir şekilde üretim ve ticaretin aksamadan devam edeceği üretim üsleri, işverenler ve emekçilerin aileleri ile birlikte rahatça yaşayabileceği birer yaşam alanlarını kapsıyor.

VİRÜS EKONOMİSİ KONUŞULDU

Pakistan, Kazakistan, Sudan, Libya, Katar, Nijerya, Güney Afrika, İran, Irak ve Venezuela başta olmak üzere, 50 ülkeden 400 yabancı alım heyetinin katıldığı fuar pek çok organizasyona da ev sahipliği yaptı. 19 Kasım’da düzenlenen, dünyanın dört bir yanından gelen sanayici ve iş insanlarının katıldığı 24. Uluslararası İş Forumu-International Business Forum (IBF) bu önemli toplantılardan biri oldu. Virüs ekonomisinin tartışıldığı bu organizasyonda konuşan IBF Başkanı Erol Yarar, “İşsizliği artıran, insanların toplumsal ve ferdi travmalara sokan sorunların çözümlerini bulmak zorundayız. Bunun için IBF’de virüs ekonomisi vurgumuz 21. yüzyılın değişmez riski olan virüsün kısa zamanda insanlar yararına noktalanması temennimiz” dedi.

DÜNYA GENEL İDARE KURULU YAPILDI

MÜSİAD EXPO boyunca yapılan diğer bir etkinlik de MÜSİAD Dünya Genel İdare Kurulu’ydu. Toplantı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, MÜSİAD Global Üst Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Keçebir, Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD yönetim kurulu üyeleri, yurt içi ve yurt dışından şube başkanları ve temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. 20 Kasım Cuma günü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılım gösterdiği MÜSİAD EXPO Fuarı kapsamında ayrıca uluslararası ticaretin önemli oyuncuları sayılan fahri konsolosları bir araya getiren “MÜSİAD-Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diploması Zirvesi”, 82 fahri konsolosun katılımıyla gerçekleşti. Fuarın son gününde ise MÜSİAD Uluslararası İş Birliği Anlaşmaları İmza Töreni yapılacak. MÜSİAD bügüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşlara toplam 193 anlaşma imzaladı. MÜSİAD EXPO 2020’de ise 4 kıtadan 20 yeni karşı kuruluşla MOU anlaşması imzalayarak, ülkeler arasındaki ihracatın ve ticaret ilişkilerinin gelişmesi noktasında adımlar atılacak.

‘TÜRKİYE İÇİN VARIZ’

MÜSİAD EXPO’nun açılışında konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan “Yatırımcı ile girişimciyi bir araya getiren organizasyonda, yeni iş alanlarının oluşması sağlanarak Türkiye’deki istihdama doğrudan katkı yapılması hedeflenmektedir” diye konuştu. Başkan Kaan etkinliğin 3’üncü gününde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı’na verdikleri desteğin altını çizerek şu değerlendirmelerde bulundu: “Ülkemiz sizin önderliğinizde üç sacayağı üzerine kurulu, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrarı baz alan yeni bir iktisadi yol haritası çerçevesinde 2023 hedeflerini gerçekleştirmek üzere bir tazelenme sürecine girmiştir. Hem makro politikalar hem de hukuksal reformlar ile başta yatırımlar olmak üzere üretim ve sanayileşme gücümüzün artması, parasal gücümüzün hak ettiği çizgiye oturması bizlerin de en büyük temennisidir ve bu hususta elimizden gelen her ne varsa, varız. Zira yeni dönem çıkış sloganımız da budur. Devletle omuz omuza, millet için milletin içinde ve meselesi Türkiye olan herkesle Türkiye için varız.” Başkan Kaan, ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin, diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağına işaret ederek, bunun bilinciyle, yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı başlatılan seferberlikte MÜSİAD olarak tüm imkân ve güçleriyle yer alacaklarını dile getirdi.