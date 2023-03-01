Yatırımcılar dikkat! Borsa ve altında neler bekleniyor? Uzmanlar açıkladı...

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Borsa İstanbul, 10 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrasında hızlı düşüş göstermişti. Alınan tedbirler neticesinde BİST toparlanma eğilimine girdi ve son 3 işlem gününde makul yükseliş sergiledi. Borsa İstanbul'daki yükseliş sermaye piyasası otoritelerinin aldığı kararların etkili olduğu belirtilirken yatırımcıların uzun süredir güvendiği yatırım araçları arasında yer alması da BİST'e güç katıyor.

ALTINI FAİZ VE ENFLASYON ETKİLİYOR

Küresel enflasyon sorunu nedeniyle altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Fed ve ECB'nin faiz artırımına devam edeceğine yönelik beklentiler ve açıklamalar ons altında güç kaybına neden oluyor. Enflasyonla mücadele için faiz artırımını deneyen merkez bankaları doları güçlendirirken altın tarafında düşüşler görülüyor.

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Uzmanlar ise borsa, altın ve yatırım fonlarına ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. Sermaye piyasası otoritelerinin aldığı kararların denge sağlamak için önemli olduğunu belirten uzmanlar, altın fiyatları içinse faiz artırımlarının devamı halinde ters tepkilerin oluşabileceğini belirttiler.

"OTORİTENİN KARARLARI DENGE SAĞLAMAK İÇİN ÖNEMLİ"

Enver Erkan / Dinamik Yatırım Baş Ekonomisti



Borsa İstanbul'a yönelik olarak getirilen bazı düzenlemelerin etkisi ve para girişlerinin varlığına ilişkin olarak Dinamik Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan, dengenin sağlanması için bu hamlelerin önemli olduğunu belirtti.

Erkan'ın açıklamaları şöyle:

Borsa kısa vadede oluşan piyasa histerisi ve bunu dengeleme amaçlı olarak merkezi otorite tarafında ortaya konan tedbirler arasında bir noktada fiyatlama yapma eğiliminde. Bu aşamada şirketlerin geri alım programlarıyla destek sağlaması, BES fonlarının alımları ve aynı zamanda varlık fonu kaynaklı piyasaya sağlanacak destekler bu dengenin sağlanması açısından önemli olacaktır. Bilanço, finansal veri veya makroekonomik perspektife uyumlu bir borsa hareketi tam normalleşme ile sağlanabilir. Trend oluşması yönünde halen belli eşik ve kriterlerin sağlanması gerekli. Uzun perspektifte ise mevcut ekonomi politikası ile oluşturulan etkiler en azından seçime kadar devam edecektir.

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"FONLAR TALEP GÖREBİLİR"

Fon pazarı ve buna bağlı olarak da yatırım eğilimi büyümekte. Halen ciddi bir enflasyon durumu etkisi söz konusu. Döviz kurunun korumalı hesaplarla ve tasarrufların dövize dönmesini engelleyici tedbirlerle sabit tutulması da devam ediyor. Birçok enstrümana güvenmenin zor olduğu bir ortamda farklı vade ve ürün tiplerine yatırım yapan çeşitli fonlar talep görebilir. Fonların dayandığı ürünler önemli bu nedenle, enflasyondan koruyan enstrümanlar daha güvenli ve rağbet görebilir görünüyor.

"ALTINDA TERS ETKİLER AĞIR BASABİLİR"

Fed, ekonomide yeterli soğumayı ve istenen enflasyon düşüşünü henüz sağlayamadığı için faiz artırma isteğini sürdürecek görünüyor. Global enflasyondaki yüksek etkiler ve jeopolitik risklerin geçerliliğini koruması ise riskten korunma perspektifini canlı tutuyor. Altında fiyat hareketleri halen baskılı kalabilir, Fed faiz artırımına ek olarak “daha hızlı bilanço küçültme isteği” ortaya koyarsa altında ters etkiler ağır basabilir.

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"FONLARDA RİSKİ DAĞITMAK GEREKİYOR"

Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya

Piyasanın yükselişinde BES fonlarının girişleri, şirketlerin hisse geri alımları ve Türkiye Varlık Fonu'nun piyasayı destekleyeceğine yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirten Ata Yatırım Yurt İçi Piyasalar Direktörü Şükrü Cem Kaya, BİST'te direnç olarak 5400 puan seviyesinin zorlanabileceğini söyledi.

Kaya'nın değerlendirmesi şöyle:

Borsa İstanbul'da deprem felaketinden sonra alınan önemlere bağlı oluşan talep devam ediyor. Bilhassa BES devlet katkı payı, şirket geri alımları, TVF desteği şimdilik piyasayı talep yönlü destekliyor. Ancak bu talebin sürdürülebilir olmaması ve önümüzdeki ciddi belirsizler yukarı yönlü hareketin devamını sınırlayabilir. Teknik olarak 5400 seviyeleri şimdilik endeksin zorlanacağı seviye olarak takip edilmelidir.

Bu nedenle bu seviyeye yaklaştıkça Borsa İstanbul'daki doğru sektör doğru hisse senetlerinin yanında yatırım fonları kullanılarak içinde mevduat, altın ve yabancı hisse senedi bulunan yatırım fonları ile riski dağıtmak gerekiyor.

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ALTIN YATIRIMCILARINA TAVSİYESİ

Altın fiyatları ABD tarafından gelen datalara bağlı faiz artışı beklentisi neden ile geri çekildi. Bu beklentiye bağlı geri çekilme altın tarafında alım için değerlendirilebilir. Ons altında 1790, gram altında ise 1080 seviyeleri güçlü destek. Bu nedenle mevcut seviyelerden pozisyon alarak destek seviyeleri takip edilebilir.