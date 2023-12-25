Yatırımcılar dikkat! Borsa İstanbul'dan önemli temettü kararı

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BIST Temettü Endekslerinin dönemsel değerleme sayısının artırılması amacıyla BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde değişiklikler yapıldı.

Buna göre, Temettü ve BIST Temettü 25 Endekslerinin kapsamını belirlemeye yönelik halihazırda yılda 1 defa yapılmakta olan dönemsel çalışmaların, Endekslerin temasına uygun temsil kabiliyetlerinin artırılması amacıyla yılda 4 defa yapılması kararlaştırıldı.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, Pay Endeksleri Kural Setlerinin, Borsa İstanbul Finansal Ölçütler Komitesi (Komite) tarafından periyodik olarak gözden geçirildiği, piyasalardaki gelişmeler ile yerel ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan değişiklikler yansıtıldığı, piyasa katılımcılarından gelen ve uygun bulunan talepler karşılandığı ve bunlara ilişkin gerekli güncellemeler yapıldığı belirtildi.

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Açıklamada şöyle devam edildi:

"Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nün 22.11.2023 tarih, 21450 numaralı Duyuru'su ile BIST Temettü Endekslerinin dönemsel değerleme sıklığının artırılması hususu 27.11.2023–12.12.2023 tarihleri arasında Finansal Ölçüt Yararlanıcılarının görüşüne açılmıştı. Gelen Görüşler ve Borsa İstanbul'un Görüşlere İlişkin Değerlendirmeleri Ek 1'de yer almaktadır.

Gelen görüşler de dikkate alınmak suretiyle Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce; BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin;

- Temettü ve BIST Temettü 25 Endekslerinin (Endeksler) kapsamını belirlemeye yönelik halihazırda yılda 1 defa yapılmakta olan dönemsel çalışmaların, Endekslerin temasına uygun temsil kabiliyetlerinin artırılması amacıyla Şubat-Nisan, Mayıs-Temmuz, Ağustos-Ekim ve KasımOcak dönemleri için yılda 4 defa yapılması,

- Endekslerde olup içinde bulunulan yıl içinde yaptığı genel kurul toplantısında temettü dağıtmama kararı alan şirketlerin paylarının ilk Endeks Döneminden itibaren Endekslerden çıkarılması,

- Endekste olmayan ancak yıl içinde yaptığı genel kurul toplantısında nakit temettü dağıtma kararı alan ve Endekslerin genel kuralı olan son 3 yılda nakit temettü dağıtma kuralını karşılar hale gelen şirketlerin paylarının ilk Endeks Döneminden itibaren Endekslere dahil edilmesi,

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- Görüşe açılan Kural Seti madde 6.11.c.i'de yapılması planlanan değişikliğin daha anlaşılır hale getirilmesi amacıyla Ek 2'te gösterilen değişiklikler yapılarak Ek 3'teki son halinin kabul edilmesine karar verilmiştir."