Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları düşüşte... İşte sebebi

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Küresel piyasalarda ons altın güçlenmesini durdurdu. Dolar kurundaki yükseliş, jeopolitik risklerin zayıflamış olması ve ons altına olan talebin de gerilemesiyle düşüş hız kazandı.

Ons altın güne 1977 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1967 dolar, en yüksek de 1978 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 1968 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise güne 1808 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1799 lira, en yüksek de 1819 lirayı gördü. Şu sıralar 1802 liradan alıcı buluyor.

GÜVENLİ LİMANA TALEP GERİLEDİ

Jeopolitik risk ve küresel ekonomik sorunların yoğunlaştığı anlarda altın fiyatları hızlı yükseliş gösterse de sonrasında nefes alacak alan oluşturuyor. Ons altında tarafında görülen düşüşün de bu sebeplerle oluştuğu öne sürülüyor.

POWELL KONUŞACAK

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Fed Başkanı Jerome Powell yarın 17:15'te (TSİ) yapacağı konuşma da piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Powell'ın konuşması kısa vadeli faiz oranlarının düzenlenmesi ve ABD doları üzerinde etkili oluyor.

ABD TAHVİLLERİNDEKİ FAİZ ARTABİLİR Mİ?

Fed Başkanı Powell'ın konuşması akabinde ABD hazine tahvilleri faizlerinde yükselişin görülmesi halinde altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabileceği belirtiliyor.