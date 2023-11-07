×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları düşüşte... İşte sebebi

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
Yatırımcılar dikkat Altın fiyatları düşüşte... İşte sebebi
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 10:59

Jeopolitik riskler, Fed'in faiz kararları gibi etkenlerle yükseliş gösteren ons altın beklentilerin zayıflaması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın faize ilişkin yapacağı açıklamalar öncesinde düşüş yaşadı.

Haberin Devamı

Küresel piyasalarda ons altın güçlenmesini durdurdu. Dolar kurundaki yükseliş, jeopolitik risklerin zayıflamış olması ve ons altına olan talebin de gerilemesiyle düşüş hız kazandı.

Ons altın güne 1977 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1967 dolar, en yüksek de 1978 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 1968 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise güne 1808 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1799 lira, en yüksek de 1819 lirayı gördü. Şu sıralar 1802 liradan alıcı buluyor.

GÜVENLİ LİMANA TALEP GERİLEDİ

Jeopolitik risk ve küresel ekonomik sorunların yoğunlaştığı anlarda altın fiyatları hızlı yükseliş gösterse de sonrasında nefes alacak alan oluşturuyor. Ons altında tarafında görülen düşüşün de bu sebeplerle oluştuğu öne sürülüyor.

Gözden KaçmasınBankada hesabı olanlar dikkat... Kredili Mevduat Hesabına (avans hesap) daha az nasıl faiz ödersiniz İşte tüm hesaplama ve detaylar...Bankada hesabı olanlar dikkat... Kredili Mevduat Hesabına (avans hesap) daha az nasıl faiz ödersiniz? İşte tüm hesaplama ve detaylar...Haberi Görüntüle

POWELL KONUŞACAK

Haberin Devamı

Fed Başkanı Jerome Powell yarın 17:15'te (TSİ) yapacağı konuşma da piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Powell'ın konuşması kısa vadeli faiz oranlarının düzenlenmesi ve ABD doları üzerinde etkili oluyor.

ABD TAHVİLLERİNDEKİ FAİZ ARTABİLİR Mİ?

Fed Başkanı Powell'ın konuşması akabinde ABD hazine tahvilleri faizlerinde yükselişin görülmesi halinde altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!