Yatırımcı sayısı rekor seviyede

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Merkezi Kayıt Kuruluşu 13 Aralık 2023 itibarıyla pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 8,6 milyon ile en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

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MKK'nın "X" hesabından yapılan açıklamaya göre, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı aylık bazda yüzde 5,73; yıllık bazdaysa yüzde 144,14 artış kaydederek toplam 8 milyon 601 bin 632 ile en yüksek seviyesine geldi.

Yatırımcı sayısı artışı aylık bazda 466 bin 454, yıllık bazda 5 milyon 78 bin 529 oldu.