Yatırımcı garanti getiriyi seçti

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, 49 ilde 15 bin 41 hanede ‘Türkiye’de Finansal Algı ve Tutumlar Araştırması’ yürüttü. Yüz yüze görüşmelerle Ağustos-Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan geçtiğimiz günlerde yayımlanan araştırmadan ilginç sonuçlar çıktı. Buna, göre Türkiye’de dövizin dalganmalara bağlı olarak olası yüksek getirisi yerine, daha sabit ve düzenli bir artış sağlayan altın daha çok tercih ediliyor. Araştırmada ‘az olsun ama garanti olsun’ kabulünün yatırım alışkanlıklarında temel belirleyici olduğu vurgulandı. Bu durumun, uzun vadede parayı dövizde tutmanın önündeki engellerden biri olduğunun belirtildiği araştırmadan şu sonuçlar çıktı:

GAYRİMENKUL İLK SIRADA

“Mevcutta en çok sahip olunan yatırım araçları; gayrimenkul, altın ve vadeli TL mevduat hesabıdır. Görüşülen her 4 kişiden 3’ü sahip olduğu gayrimenkul yatırımı ile ilgili yüzde 80 ve üzerinde memnuniyet seviyesine sahiptir. Zaman zaman cazip kazançlar vaat etse de dövizin güvenilir bulunmadığı belirtilmiştir. Öte yandan, döviz, tamamen uzak durulan ve kaçınılan bir yatırım aracı da değildir. Ancak parayı uzun vadede dövizde tutma güvenilir bulunan bir yöntem olarak görülmemektedir. Araştırma bulgularına göre, mevcut yatırımlar içinde altın yüzde 17 ile gayrimenkulden sonra gelen ikinci yatırım aracıdır. Altın tercihi kadınlar, üniversite mezunları, AB sosyo ekonomik grubunun yanısıra Batı-Doğu Marmara , Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha yüksektir. Gayrimenkul getirisinden memnuniyetini yüzde 80 ve üzerinde bildirenlerin oranı yüzde 72’dir. Aynı oran altın için yüzde 57, vadeli mevduat için yüzde 48, döviz için yüzde 45’tir.”