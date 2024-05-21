‘Yatırımcı duyarlılığında bu yıl iyileşme var’

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Metiner raporunda, “Son görüşmelerimiz baz alındığında Türkiye’ye ilişkin yatırımcı duyarlılığı geçtiğimiz birkaç yıl öncesine kıyasla daha olumlu. Portföy akışlarındaki son ivmelenme de bunun bir kanıtı” değerlendirmesini yaptı.

Raporda ayrıca politika yapıcıların ekonomiyi daha sürdürülebilir patikaya döndürmeyi başardığı konusunda uzlaşı olduğu belirtilerek “Bazı yatırımcılar, enflasyon görünümünün daha fazla sıkılaştırma gerektirdiğini belirtse de son düzenleyici önlemler ve politika yapıcıların iletişimindeki netliğin tahminlerinin üzerinde olduğu görüşü hakim” denildi.