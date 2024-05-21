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‘Yatırımcı duyarlılığında bu yıl iyileşme var’

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#HSBC#Yatırımcı#Melis Metiner
‘Yatırımcı duyarlılığında bu yıl iyileşme var’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 07:00

HSBC, Türkiye’ye ilişkin analiz yayınladı. HSBC CEEMEA (Orta-Doğu Avrupa, Ortadoğu, Afrika) Ekonomisti Melis Metiner’in hazırladığı analizde yatırımcıların Türkiye’ye ilişkin duyarlılığında iyileşme olduğu belirtildi.

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Metiner raporunda, “Son görüşmelerimiz baz alındığında Türkiye’ye ilişkin yatırımcı duyarlılığı geçtiğimiz birkaç yıl öncesine kıyasla daha olumlu. Portföy akışlarındaki son ivmelenme de bunun bir kanıtı” değerlendirmesini yaptı.

Raporda ayrıca politika yapıcıların ekonomiyi daha sürdürülebilir patikaya döndürmeyi başardığı konusunda uzlaşı olduğu belirtilerek “Bazı yatırımcılar, enflasyon görünümünün daha fazla sıkılaştırma gerektirdiğini belirtse de son düzenleyici önlemler ve politika yapıcıların iletişimindeki netliğin tahminlerinin üzerinde olduğu görüşü hakim” denildi.

 

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#HSBC#Yatırımcı#Melis Metiner

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