Yatırıma davet

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DÜNYANIN en prestijli gayrimenkul fuarı olarak anılan MIPIM, pandemi nedeniyle verilen 2 yıllık aradan sonra bu yıl gerçekleşti. Fransa’nın Cannes kentinde 15-18 Mart tarihleri arasında düzenlenen fuarda binlerce sektör profesyoneli bir araya geldi, önemli işbirlikleri için ilk adımlar atıldı. Türkiye bu yıl fuara hem ‘İstanbul Çadırı’ hem de güçlü katılımı ile damga vurdu. Fuarı ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) organizasyonuyla düzenlenen yatırımcı buluşmasında önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin yatırım potansiyeline dair raporlar sunulan toplantıya, büyüklüğü 500 milyar dolar olan onlarca fon ve yatırımcı şirket katıldı.

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FIRSATLAR ÜLKESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yatırımcılara yönelik yaptığı konuşmada Türkiye’nin fırsatlar ülkesi olduğunu vurguladı. Türkiye’nin dünyada 26 trilyonluk ticaret hacmine 3.5-4 saatte ulaşma şansına sahip bir ülke olduğunu hatırlatan ve Türkiye’nin dünya için stratejik konumuna dikkat çeken Bakan Nebati, “Fonlar ülkemizi cazibe merkezi olarak görüyor. Türkiye, tüm fonların yüzünü döndüğü ülkelerden bir tanesi” diye konuştu. Serbest piyasanın Türkiye’de değiştirilmez bir kural olduğunu söyleyen Bakan Nebati, “Türkiye’ye yatırım yaparsanız kazanırsınız. Malınız da canınız da güven altında olur” dedi.

FİNANS MERKEZİ

Yatırımcılara yakın zamanda tamamlanacak olan İstanbul Finans Merkezi’ni (İFM) takip etmelerini öneren Nebati, yatırımları kolaylaştıracak her adımı atacaklarını ifade etti. Nebati, şöyle devam etti: “Siz değerli fon yöneticilerini Türkiye’de fiyatların da çok uygun olması hasebiyle yatırım yapmaya davet ediyorum. Türkiye yatırım yapılabilir ülkeler sırasında birinci sırada, şimdi artık hedef Türkiye, hedef kâr maksimizasyonu. Bunu yaparken ulusal çıkarlarımızın gerektirdiği şekilde adımları ülkemizin ve yatırımcılarımızın lehine atacağız.” Bakan Nebati ayrıca toplantıdaki yatırımcıları İstanbul’a davet etti.

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KAPIMIZ AÇIK

Yatırımcılara seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise “Türkiye’nin dünyaya büyük fırsatlar sunan bir ülke olduğunu ifade ediyor ve tüm yatırımcılarımızı ülkemize davet ediyorum. Türkiye’mizin büyük dönüşümünde, şehirlerimizin yeşil dönüşümü tüm yatırımcılara ve finans kuruluşlarına büyük fırsatlar sunuyor. Ülke olarak yatırımcılarımıza kapımız sonuna kadar açık; bakanlığımızın kapıları da açık” ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL YATIRIMLAR

Yeni dönemde öncelikli amaçlarının gayrimenkulün sadece konut ve ofisten ibaret olduğu algısını değiştirmek olduğunu anlatan Bakan Kurum, “Türkiye son yıllarda ulaşım, enerji, sağlık gibi alanlarda altyapısını muazzam bir şekilde geliştirdi. Kurulan bu altyapının sağladığı avantajla yeni nesil gayrimenkul projeleri üretiyoruz. Önümüzdeki dönemde lojistik, veri merkezi, sanayi, öğrenci yurdu, yaşlı bakım evi gibi projeleri daha çok üreteceğiz. Bu bakış açısı ve yaklaşım ile oluşturulacak vizyon hem sektörümüz hem de uluslararası yatırımcılar açısından da fırsatlar barındırıyor” diye konuştu.

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YURTDIŞI HAMLESİ

Bakanlık olarak yurtdışında teşkilatlanma çalışmalarına başladıklarını ifade eden Kurum, “İlk etapta 7 ülkeye 10 Çevre ve Şehircilik Müşaviri göndereceğiz. ABD, Belçika, Fransa, İsviçre, Kenya, Katar ve Rusya gibi ülkelerde önümüzdeki aylarda müşavirlerimiz görev yapmaya başlayacak. Müşavirliklerimiz ülkemizdeki ve yurtdışındaki işbirliği projelerinin ve yatırımların geliştirilmesi için çok özel bir iletişim köprüsü olacak” şeklinde konuştu.

10 MİLYAR DOLARLIK TANITIM

İSTANBUL Çadırı bu yıl, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) öncülüğünde kuruldu. Çadırda 30’a yakın projenin yer aldığı özel bir katalog hem fiziki, hem de dijital olarak katılımcılara tanıtıldı. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl proje maketleri yerine dijital tanıtıma ağırlık verildi. GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, fuara özel hazırlanan katalogda Airport City’den Galataport’a, İstanbul Finans Merkezi’nden Fenerbahçe Kalamış Marina’ya, kentsel dönüşüm projelerinden markalı konut projelerine kadar birçok yatırımın sergilendiğini söyledi. Bu projelerin arsa ve inşaat olmak üzere toplam yatırım değerinin 10 milyar doları bulduğunu belirten Kalyoncu, “Bu gayrimenkul yatırımlarının uluslararası işbirliklerine önayak olmak için fuara katıldık” diye konuştu. Fuarın satış için değil, iş bağlantıları kurmak adına doğru adres olduğunu belirten Kalyoncu, “Sürdürülebilir şekilde bu fuarda olmaya devam edeceğiz” dedi.

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‘GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN POTANSİYELİ SERGİLENDİ’



EMLAK Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, MIPIM’de Türkiye gayrimenkul sektörünün yatırım potansiyellerini sergilediklerini belirtti. Gedikli, “Gayrimenkul sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren, güçlü ve istikrarlı iş bağlantılarının kurulmasına olanak sağlayan bu büyük organizasyonların iş geliştirme ve işbirliği açısından önemini biliyoruz. Ülkemizdeki önemli kuruluşların bu organizasyonda yer alması Türk inşaat sektörünün gücünü uluslararası alana taşıması ve yeni ticari ilişkilerin gelişmesi açısından oldukça kıymetli. Biz de Emlak Konut GYO A.Ş. olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da MIPIM’de, Türkiye gayrimenkul sektörünün yatırım potansiyellerini sergileyip, dünyanın gözbebeği İstanbul’umuza kazandırdığımız vizyon projelerimizi ortaya koyarak, şirketimizi ve en önemlisi ülkemizi temsil ettik” diye konuştu.

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FUARDA 3 ÖNEMLİ İŞBİRLİĞİ GERÇEKLEŞTİ



Fuar sürecinde 3 önemli işbirliğine imza atıldı. Bu işbirlikleri hakkında bilgi veren GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, “Birincisi 1903 senesinde İngiltere’de kurulmuş, İngiltere’nin DEİK ya da TÜSİAD’ı IoD, çevre ve gayrimenkul lideri ile toplantımıza geldi. Mayıs ayında GYODER ve IoD uluslararası organizyon yapma kararı aldık. İkincisi Miami’nin GYODER’i dediğimiz kuruluş, Miami Realtors ile işbirliği mutabakatı imzaladık. Üçüncüsü de önümüzdeki 10 yıl içindeki en iddialı gayrimenkul projelerinden olan World Sport City için alt yapı geliştirme safhasında Türk geliştiriciler, müteahhitlerle çalışma yönünde ilk adımını attığımız görüşmemiz oldu. Bunlar yeni fırsatlar” dedi.

DUBAİ VE ALMANYA İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI



MIPIM 2022’nin kendilerini motive ettiğini belirten Mehmet Kalyoncu, “Dubai’deki Cityscape ile Almanya’daki Expo Real fuarlarına da kapsamlı katılım için şimdiden hazırlıklara başlıyoruz” dedi. Türkiye’de turizm yatırımlarına olan ilginin yüksekliğine vurgu yapan Kalyoncu, önümüzdeki fuarlar için planlarını şöyle anlattı: “Ege ve Akdeniz kıyılarında Bodrum, İzmir, Çeşme, Antalya gibi markalarımızı da içeren bir ‘Turkish Riviera’ pavilyonu düşüncemiz de var. Ayrı bir çadır olarak ya da İstanbul Çadırı’nı büyüterek içinde yer verip tanıtabiliriz. Artık dünyada ülkeler yerine şehirlerin markalaştığı ve yatırım çektiği bir dönemdeyiz.”