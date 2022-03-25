Yatırım zincirine 1 milyar liralık yeni halka

Haberin Devamı

İlk projeden 700 milyon lira hasılat elde ettiklerini dile getiren Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Özak Göktürk-2’den ise yaklaşık 1 milyar lira hasılat beklediklerini söyledi. Aynı bölgede 3. proje de yolda.

2023’TE TESLİM

Bugüne kadar birçok nitelikli projeyi hayata geçirdiğini anlatan Akbalık, “Tüm projelerimizde, verdiğimiz sözlerden çok daha fazlasını zamanından önce yerine getirdik ve sektörün referans aldığı işlere imza attık. 157 konutun bulunduğu Özak Göktürk’te tüm konutları sattık ve erken teslim ettik. Şimdi de Özak Göktürk-2’de satışlara başlıyoruz.

Aile yaşamına hitap eden projemizde yine referansla satış yapacağız” dedi. Yeni projeleri hakkında bilgi veren Akbalık, “10 bin 500 metrekarelik bir arazide, 143 metrekareden başlayan ve 280 metrekareye kadar çıkan, 67 butik dairede teras alanları, orman manzarası ve şehrin tüm imkanlarını bir arada sunacağız. Hedefimiz 2023 yılında teslimatları gerçekleştirmek. Projemizde metrekare fiyatları 50 bin liradan başlıyor. İlk projemizde ise 20-22 bin seviyesinden satışa başlamıştık. Artan maliyetler nedeniyle fiyatlar bu noktaya geldi” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Göktürk serisine devam edeceklerini belirten Akbalık, aynı bölgede yer alan arsaları üzerinde 3. proje için önümüzdeki yıl inşaata başlayacaklarını ifade etti. İstanbul Balmumcu’daki arsalarında butik bir konut projesi hayata geçireceklerini dile getiren Akbalık, Bodrum’da otel yatırımı planladıklarını sözlerine ekledi.

‘FİYAT BASKISI ÜRETİMİ ENGELLİYOR’

İNŞAAT sektöründeki en önemli gündem artan maliyetler. Sektörün önde gelen oyuncuları öngörülemeyen bir piyasada iş yapmakta zorlandıklarını dile getiriyor. Malzeme üreticileri artan enerji maliyeti, salgın ve savaş kaynaklı tedarik sıkıntılarına dikkat çekse de, gayrimenkul firmaları yapılan zamların fahiş olduğu görüşünde.



Son 2 yılda çimento ve demirde 5 kat fiyat artışı olduğunu dile getiren Ahmet Akbalık, “Bu oranda bir artışın açıklaması olamaz. Fiyat baskısı üretim yapmamızı engelliyor. Ben konut geliştirici olarak, demire çimentoya gelen zammın yarısı oranında fiyat artışına razıyım. Büyük proje yapma isteğimiz de yok. Butik projeler geliştiriyoruz” dedi. Konutta fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu belirten Akbalık, “Balon var dediler, şimdi stokta konut kalmadı. Bu nedenle de 2. el satışlar arttı. Önümüzdeki günlerde orada da arz azalacak. Yeni üretim yeni maliyetle yapılacağı için bugüne göre daha pahalı olacak” şeklinde konuştu.