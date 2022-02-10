Yatırım yoluyla göç emlak endeksi raporunda Türkiye 4. sırada

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
Adalet Anıtına çirkin saldırıda yeni görüntüler Tanınmamak için...Adalet Anıtı'na çirkin saldırıda yeni görüntüler! Tanınmamak için...#Edirne
Everest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanışEverest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanış!#Evereste Tırmanış
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdürKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür#KKTC
Üçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildiÜçüncü dönem adaylık tartışması... TBMM Başkanı Şentop: Bu konu net, iki defa seçilme hakkı yeni sistemde getirildi#TBMM Başkanı
Bugün başladı Binlerce asker Ukrayna sınırında...Bugün başladı! Binlerce asker Ukrayna sınırında...#RUSYA
Hamza Dağdan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeHamza Dağ'dan önemli açıklamalar: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
KKTCyi sarsan suikast İstanbulda Söylemez Kardeşlere gözaltı... Tekneyle kaçmışlarKKTC'yi sarsan suikast! İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı... Tekneyle kaçmışlar#Halil Falyalı
İstanbul Havalimanında şaşkına çeviren olay Göbek sandılar gerçek bambaşka çıktıİstanbul Havalimanı'nda şaşkına çeviren olay! Göbek sandılar gerçek bambaşka çıktı#İstanbul
Omicronu keşfeden doktordan itiraf gibi açıklamaOmicron'u keşfeden doktordan itiraf gibi açıklama#OMICRON
Gramla satılıyor... Talep yağıyor Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 liraGramla satılıyor... Talep yağıyor! Yazın kilosu 10 lira, kışın kurusu 200 lira#Bamya
Bitcoinlerini hesapta unuttu 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmazBitcoin'lerini hesapta unuttu! 600 kat yükseldiğinde aklına geldi... Sonu inanılmaz#Bitcoin
Herkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu Şaşırtan sonuçHerkes memleketinde yaşasaydı en kalabalık il hangisi olurdu? Şaşırtan sonuç#Nüfus
Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı İşte yaşananlar...Hikmet ve Yunus Emre kavgasının perde arkası yayınlandı! İşte yaşananlar...#Survivor All Star
Ünlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuşÜnlü oyuncunun ölüm nedeni şoke etti: Önemsemeden yatıp uyumuş#Bob Saget
HABERLEREkonomi Haberleri

Yatırım yoluyla göç emlak endeksi raporunda Türkiye 4. sırada

#Yatırım#Göç#Emlak Endeksi
Yatırım yoluyla göç emlak endeksi raporunda Türkiye 4. sırada

Küresel yatırımcılar tarafından alternatif oturum ve vatandaşlık haklarını gayrimenkul satın alma yoluyla elde edilebilen programları karşılaştıran ‘Yatırım Yoluyla Göç Emlak Endeksi’ raporu yayınlandı. 16 ülkenin mercek altına alındığı rapora göre, Türkiye genel sıralamada 4'üncü olarak yer aldı.

Haberin Devamı

Raporda, çalışma, emlak satın alma yoluyla dünyada vatandaşlık ve oturum programları seçeneklerini karşılaştırmak adına ülkelerin itibarı ve yaşam kalitesi, gayri safi milli hasıla, minimum gayrimenkul yatırım tutarı, potansiyel kira geliri, maliyetler, başvuru işleme verimliliği, gayrimenkul elde tutma süresi ve ikamet gereksinimleri gibi 30’dan fazla parametre ve 300’den fazla veri dikkate alınarak hazırlandı.

Pandeminin ve kısıtlamaların güçlü pasaportlara sahip ülkelerden gelen yatırımcıların alternatif vatandaşlık programlarına yönelmesine sebep olduğunu vurgulayan Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, “Dünya çapında yabancı yatırım çekmek isteyen ilk 16 ülkeyi sergilemek için birden fazla veri kümesinden yararlandı. Gayrimenkul, uzun vadeli kalıcılığı nedeniyle küresel yatırımcılar için her zaman güvenilir bir yatırım aracı oldu. Gayrimenkul odaklı yatırım ile vatandaşlık programları, birden fazla pasaport aracılığıyla küresel hareketliliğinizi artıran bir gerçeklik. Kişisel erişim haklarınızı genişletme, sizin ve ailenizin nerede yaşayabileceği ve çalışabileceği konusunda seçenekler oluşturma gibi pek çok ek avantajlara sahip. Yatırımın ömrü boyunca getireceği kazanımlar, varlığın temel değerinin ve kira getirilerinin yanı sıra aynı zamanda hem bölgesel hem de küresel oynaklığa karşı nihai bir koruma olarak ‘küresel erişim’ içeriyor” dedi.

Rapora göre, tüm kategorilerdeki puanların toplandığı Birleşik Arap Emirliği, potansiyel kira gelirinin yüksek olması, metrekare başına mülk fiyatının diğer büyük uluslararası merkezlere göre daha düşük olması gibi nedenlerden dolayı çalışmada 1’inci sırada yer aldı. 500 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla oturum alınabilen İspanya, gayri safi yurt içi hasıla parametresinde en yüksek puanla genel sıralamada 2’nci, 250 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla vatandaşlık elde edilebilen Karadağ (Montenegro) 3’üncü, Türkiye ise 4’üncü sırada yer aldı. Minimum 280 bin Euro gayrimenkul yatırımıyla otururum alınabilen Portekiz 5’inciliği paylaşırken, 250 bin Euro gayrimenkul yatırımının oturum hakkı elde etmek için yeterli olduğu Yunanistan 6’ncı sırada yer aldı. Montenegro vatandaşlığı; Portekiz ve Yunanistan oturum hakları Şengen bölgesine vizesiz erişim hakkı sağlıyor. Devlet onaylı gayrimenkul projelerine 220 bin dolar yatırım yapılabilen Grenada raporda 7’nci sırada yerini aldı. Grenada vatandaşlığı ile İngiltere, Şengen ve Çin’e vizesiz seyahet mümkün. Gayrimenkul yatırım tutarları 200 bin ile 300 bin dolar arasında değişiklik gösteren diğer Karayip ülkeleri, Dominika, St. Lucia ve Antigua Barbuda ise listenin devamında bulunan ülkeler arasında yer alıyor. Bu ülkelerin vatandaşları da Şengen bölgesi ve İngiltere’ye vizesiz seyahat edebiliyor.

Demirel, “Türkiye, yatırım tutarı ve ikamet gereksinimleri ile 16 ülke arasındaki genel sıralamada 76,5 puanla 4’üncü sırada yer aldı. Tutma dönemi iadesinde 3’üncü sırada, gayri safi yurt içi hasıla kategorisinde ise 2’nci sırada yer aldı. Yatırım Yoluyla Türkiye Vatandaşlığı Programı’nın avantajları arasında düşük satın alma vergileri, KDV’den muafiyet gibi birçok devlet teşvikleri olmasının yanı sıra artan gayrimenkul fiyatları mülk ediniminin cazibesini artırarak Türkiye’nin küresel ölçekteki rekabetini pekiştirmesini sağladı. Türkiye dışındaki diğer ülkelerde göç programlarında gayrimenkul satın alımında bazı kısıtlamalar var, örneğin Montenegro ve Karayipler’de vatandaşlık programları için devlet onaylı projelerden satın alma yapılabiliyor, Portekiz’de ise bu sene Lizbon ve Porto’da yerleşim için apartman dairesi alımı yasaklandı. Türkiye’de yabancı gayrimenkul satın alımıyla alakalı bazı düzenlemeler yapılıp ekonomiye daha fazla katma değerli yatırımlar artırılabilir" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yatırım#Göç#Emlak Endeksi

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT
Çanakkale Köprüsü hazır

Çanakkale Köprüsü hazır

#1915 Çanakkale Köprüsü