Yatırım teşvik belgelerinde imalat sektörü başı çekti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2024’ün ocak-haziran döneminde 5 bin 634 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Bu kapsamda 438.5 milyar liralık sabit yatırım yapılması ve 123 bin 393 kişiye istihdam yaratılması hedeflendi.

Söz konusu dönemde düzenlenen 5 bin 634 yatırım teşvik belgesinin 5 bin 428’i yerli, 206’sı ise yabancı sermayeli firmalarca alındı. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 397 milyar lira olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 41.5 milyar lira kaydedildi.

ENERJİ İKİNCİ SIRADA

Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 438.5 milyar liralık toplam sabit yatırım tutarının 255.5 milyar lirası imalat sektörü için ayrılırken, bu sektörü 86.2 milyar lira ile enerji, 79.2 milyar lira ile hizmet, 9.1 milyar lira ile madencilik ve 8.4 milyar lira ile tarım sektörü izledi.