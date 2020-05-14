‘Yatırım rekorunu hedefliyoruz’

GÜBRETAŞ, yeni yatırımlar ve bilinçli tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerine yoğunluk verdiği 2019 yılını 4,3 milyar TL konsolide ciroyla tamamladı. GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, GÜBRETAŞ’ın 2019 başlattığı yurtiçi ve yurtdışı tesis yatırımı faaliyetleri kapsamında 129.5 milyon TL’lik yatırım bütçesi gerçekleştirdiğini belirterek, “2020 yılında belirlediğimiz toplam 267 milyon TL’lik yatırım bütçesiyle, yatırımları hızla devam ettirerek şirket tarihinin bu alandaki rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Başkan Poyraz, global virüs salgını sürecinde GÜBRETAŞ ve diğer Tarım Kredi iştiraklerinin faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürerek Türkiye’deki gıda güvenliği ve toplumsal sağlık açısından tarımsal faaliyetlerin devamlılığı için sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini belirtti. Poyraz, “68 yıllık kurumsal birikimiyle sektör liderliğini sürdüren GÜBRETAŞ, geride kalan yılı katı gübrede 1 milyon 655 bin ton satışla tamamlarken, sıvı-toz gübre satışlarında ise 47.7 bin tonla geçen yıla göre %15’lik bir artış kaydederek şirket tarihinin yeni rekoruna ulaştı. İhracatta ise satış miktarımızı yüzde 34 artırarak milli ekonomiye ürettiğimiz faydayı bir adım daha ileri taşıdık” dedi.