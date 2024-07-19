Yatırım hamlesi için faizi bekliyor

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Son dönemde neredeyse tüm mesaisini Galatasaray için harcayan Timur, yönetimden ayrılmasından sonra yeniden konut yatırımına odaklandı. 6 projesinin hazır olduğunu, faizlerin düşmesinden sonra bu yatırımlara başlayacaklarını söyleyen Timur, bir de paylaşımlı mülkiyet modeliyle gayrimenkul yatırımını daha geniş tabana yayacakları yeni bir model üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Yeni dönem planlarını paylaşmak için gazetecilerle bir araya gelen Timur, pandemiden sonraki 4 yılda özkaynak, varlık artırmak için şirkete ciddi likidite enjekte ettiklerini belirtti.

TALEP BİRİKİYOR

“Faizlerin düşmesiyle bu kaynakları yatırıma dönüştürme beklentisindeyiz. İstanbul, İzmir ve Bodrum’da 6 hazır projemiz var” diyen Timur, bu projeler için faizlerin düşmesini, ortamın daha elverişli hale gelmesini beklediklerini dile getirdi. Faizlerin düşüşü ile piyasanın hareketleneceğini ifade eden Timur, şunları söyledi: “Yüksek faizden düşük faiz dönemine bir geçiş olacak. Haliyle bu geçiş sürecinde talep birikmesi de oluyor. Düşük faize geçildiğinde talep dizginlerinden boşalırcasına artıyor. Biz de o döneme hazırlık yapıyoruz. Kurumsal ticari kredilerin 15’ler seviyesine geldiği, konut kredilerinin de aylık yüzde 1.3’ler ve altına geldiği dönemlerde satışlar açılacaktır, bekleyen talep devreye girecektir.”

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PAYLAŞIMLI MÜLKİYET

47.2 milyar TL aktif büyüklüğe ve 23.2 milyar TL’yi bulan sermayeye ulaştıklarını belirten Erden Timur, şirket kaynaklarını iki ana alanda yatırımlara dönüştüreceklerini söyledi ve şöyle devam etti: “Bunlardan ilki, yurtiçinde yatırımı özgürleştiren, bireylerin kurumsal yatırım yapmasını sağlayan bakış açısı ve proje gayrimenkul yatırım fonları bakışı ile ülke içindeki yatırımlarımızı genişleteceğiz. Paydaşlık kimliği ile yatırım imkânı birçok gayrimenkul projesi ve yatırımın önünü açabilir. Ortak malla mülkiyet gibi bir açılımımız olacak. İkincisi de yurtdışındaki yatırımlarımızı artıracağız. Türkiye’de gayrimenkuldeki rekabet çok üst düzey. Sektörümüz yurtdışına açılırsa, Türkiye’ye çok ciddi kaynak getirir.”

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YURTDIŞINDA BÜYÜYECEK

Almanya Hamburg’da tamamlanan, kira getirisi hazır yatırım sahibi olmak isteyenlere yönelik bir proje lansmanına hazırlandıkları bilgisini veren Timur, “Ayrıca Almanya’da iki otel binası inşaatımız devam ediyor. Birini Marriott işletecek. Amerika’da Brooklyn’de 1.5 yıl önce bitirdiğimiz projemize çok yakın bir lokasyonda ikinci projemizi devreye alıyoruz. Miami’de kiralama sektörü için geliştirdiğimiz yerler var. Kiralık konut ve öğrenci yurdu projesi. Dubai’de yap-sat projelerimiz var” diye konuştu.

Yaklaşık 4 yıl öce altyapılı arsa satışına başlayarak bu alanda sektöre öncülük ettiklerini söyleyen Timur, son iki yılda 3.5 milyon metrekarenin üzerinde satış yaptıklarını ve 32 bayiye ulaştıklarını kaydetti. Timur, “Geliştirdiğimiz 27 milyon metrekare arsamız var, onları kısım kısım satışa çıkarıyoruz. Yaklaşık 10 bin olan Nef Arsa müşteri sayısını bir yılda 20 bine çıkarma hedefimiz var. 2025 ilk çeyreğe kadar bayi sayısını da 60’a çıkaracağız” dedi.