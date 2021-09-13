Yat ve karavan fuarı bir arada yapılacak

Marmara Boat Show Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı ile Kamp & Karavan ve Doğa Sporları Fuarı birleşerek dopa ve deniz tutkunlarını ağrılayacak. Fiyatları 65 bin TL ile 60 milyon TL arasında değişen ve toplam maliyeti 900 milyon TL’yi bulan 118 tekne ile fiyatları 70 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişen 80 karavan deniz üzerinde birlikte görücüye çıkacak. Bu yıl Boat Show’a yerli üreticiler yüzde 100 yerli üretim 55 tekne ile çıkarma yapacak. Fuarı 50 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

REKOR İHRACAT

Gemi ve yat sektörü ihracatı nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 279.6 artarak 109 milyon 912 bin dolara yükseldi. Pandemi sonrası güvenli tatil tercihi olarak öne çıkan Karavanlarda da 2021 yılında satış patlaması yaşandı. Yüzde 400 artan karavan satışlarına üreticiler yetişemedi. Bir motorkaravan 65 günde üretilirken, çekme karavanların üretimi 25 güne kadar düşürüldü. Türkiye’de 2021 yılı itibarıyla 120 bin civarında karavan ve motorkaravan olduğu tahmin ediliyor. 2020 yılında 3 bin karavan ve motorkaravan imal edilmişken 2021 yılında bu rakamın 15 bine ulaşması hedefleniyor. Pandemi tehlikesi devam ettiği sürece karavana ilginin devam etmesi ve pazarın yüzde 50 büyümesi bekleniyor.

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