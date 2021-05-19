‘Yat turizminde Türkiye’nin rakibi yok’

Aynı zamanda Türkiye Yatçılar Birliği (TYBA) Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Güneş, “Her kriz belli bir oranda fırsatlar da barındırıyor. Bizim ürünlerimiz de güvenlik kaygısıyla çok ön plana çıktı ve daha da popüler hale geldi. İç turizmde ilave mavi yolculuk talebi oluştu. Daha önce çeşitli kaygılardan dolayı bu turları denememiş birçok insan tekne kiraladı ve memnun kaldı. Kısacası, iç turizmde mavi yolculuk pazarı büyüdü” dedi.

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Koronavirüsle birlikte yat turizmini öne çıkaran etkenler olduğunu belirten Barbaros Güneş, “Her şeyden önce turlarımızı kişiye veya gruba özel düzenliyoruz. Dışarıdan temas riski yok. Açık havada, temiz denizde, doğayla iç içe zaman geçiriyorsunuz. Karadan ve insandan tam izolasyona sahipsiniz. Koronavirüs döneminde bağışıklığınızı kuvvetlendirebilmek adına elzem olan D vitamininin asıl kaynağı olan güneş ışığını almak için turlarımız ideal bir ortam oluşturuyor. Yöresel gıdalar, taze meyve-sebzeler eşliğinde organik beslenme imkanı var” diye konuştu.

Güneş, şöyle devam etti: “Salgın sonrasında Bodrum özelinde ve dünya genelinde kişiye özel tasarlanmış lüks ürünlere talebin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Yat turizmi kişiye özel alanlar yaratan, kişiye özel servis sunabilen en ideal ürün konumunda. Gulet ve yatçılık ülkemizin uluslararası pazarlarda en rekabetçi ürünlerinin başında geliyor. Fiyat, performans, hizmet kalitesi açısından bizimle rekabet edebilecek herhangi bir ülke yok.”

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