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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti

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#Yaşlı Aylığı#Engelli Aylığı#Maaş
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara geçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 09:32

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş “Kasım ayına ilişkin 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” dedi.

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Kasım ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, yaklaşık 1,4 milyar TL tutarındaki engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda Kasım ayına ilişkin 3,2 milyar TL tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

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#Yaşlı Aylığı#Engelli Aylığı#Maaş

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