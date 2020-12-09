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ANKARA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Yasak günleri alkol satışı da yasak’

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‘Yasak günleri alkol satışı da yasak’
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Sokağa çıkma yasağının uygulandığı haftasonunda, 10.00-17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market ve kuru yemişçi gibi yerler alkol satamayacak.

İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine “Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında acil ihtiyaçlar için açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satılmaması” uyarı yazısı gönderildi. Bakanlık yetkilileri yasak kararının, haftasonları tekel bayilerinin kapalı olması nedeniyle oluşacak haksız rekabetin önlenmesi için alındığını belirtti.

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