‘Yasak günleri alkol satışı da yasak’

İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine “Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında acil ihtiyaçlar için açık tutulan bakkal, kuru yemişçi ve marketlerde alkol satılmaması” uyarı yazısı gönderildi. Bakanlık yetkilileri yasak kararının, haftasonları tekel bayilerinin kapalı olması nedeniyle oluşacak haksız rekabetin önlenmesi için alındığını belirtti.