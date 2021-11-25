Yasadışı bahise karşı yatırım seferberliği

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Kasapoğlu “Türkiye’de 3 milyon 800 bin örgün öğrenim gören öğrenci bulunuyor. 2 milyonu kendi ilinde yaşıyor. 1 milyon 800 bin öğrenci dışarıda okuyor. 8 milyon öğrenci adına yurt konusunu gündeme getirenleri cehaletle ifade etmek mümkün değil. Cehalet sonucu olmasını arzu ederim ama kötü niyet gördüm. Bazı şeylerin idrak edilmemesini gördüm” dedi.

YATIRIM SEFERBERLİĞİ

Yasa dışı bahisle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, “Yasa dışı bahsi kayıt altına alma kaynaklı bir yatırım seferberliğine girdik; bunu kimsenin karartma, bunu kimsenin başka yöne çekme hakkı yok. ‘100 milyar yasa dışı bahis var’ diyorsunuz. Biz o yasa dışı bahsi, Parlamentomuzda Sayın Bakanımızın -Osman Bey o zaman Bakanımızdı- öncülüğünde bir yasa çalışmasıyla o 100 milyar büyüklüğü işte kayıt altına aldık; yasa dışı bahisle mücadele bu. Rakamlara bakarsanız yasa dışı bahsin azaldığını çok bariz bir şekilde görürsünüz.

Gerek İçişleri Bakanlığı’nın gerekse diğer güvenlik birimlerinin bu anlamdaki mücadelesini görmezden gelemeyiz. Yasa dışı bahis azaldığı için vergilenen yasal bahis de bu manada artış gösteriyor çünkü onu kayıt altına aldık ve doğal bir neticedir bu. Yasa dışı bahisle ilgili olarak internet sitelerinin kapatılması ve bu anlamda yargı süreçleri, hepsi gerek BTK gerek Siber Suçlarla Mücadele ve tüm yargı tarafından da takip ediliyor, bu da edilecek. Bu bir terörle mücadele konusudur” diye konuştu.