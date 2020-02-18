Yasadışı bahise jet engel

TBMM’ye sunulan torba teklifle, yasadışı bahis siteleriyle mücadelede yeni önlemler alınıyor. AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifle, 5651 sayılı ‘İnternet Ortamı’nda Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanuna’, yasadışı bahis siteleri de ekleniyor ve bu siteler için re’sen (onay beklemeden) engelleme yolu açılıyor.

KATALOG SUÇLARA EKLENİYOR



* Teklife göre, ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar’ da internet yoluyla işlenen suçlarla ilgili yasa kapsamına alınacak. Maddenin gerekçesinde, katalog suçlara yasadışı bahis ve kumar sitelerinin eklendiği belirtilerek, “Bu yayınlara erişimin, içerik veya yer sağlayıcısının yurtdışında ya da yurtiçinde bulunmasına bakılmaksızın, resen BTK Başkanı tarafından engellenebilmesi düzenlenmektedir. Böylece mevcut durumda kolayca erişilebilen yasadışı bahis ve kumar siteleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi amaçlanmaktadır” denildi.

GAZİLER İÇİN ÖZEL DÜZENLEME



* Gazilerin maaşlarının kesilmemesi için de bir düzenlemeye yer veriliyor. Buna göre, vazife ve harp malullerinden çalışmaya devam edenler, eğer en az 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödeme şartını karşılarsa, ayrıca yaşlılık aylığı da alabilecek. Böylece emekli aylığı kesilen gazilerin maaşlarının tekrar bağlanabilmesi hedefleniyor.

SİLAH REKLAMINA CEZA



* Silahlarla ilgili sınırlamalar da artırılıyor. Buna göre yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfek ve tabancaları imalat yerleri kuranlar, imal edenler veya işletenler 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve idari para cezasıyla cezalandırılacak. Satıcılık belgesi olmadan satış yapanlar da ceza kapsamına alınacak. Silahların reklamını yapanlarla, internet ve sosyal medyadan satış yapanlara idari para cezası verilecek.

1 YIL ERTELEME



* Madenlerde mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunası halinde, Enerji Bakanlığı yükümlülükleri ve beyanları erteleyebilecek. Afet olan yerlerde elektrik veya doğalgaz faturaları bir yıla kadar ertelenebilecek. Böyle bir durumda şirketlerin tahsil edecekleri gecikme zammın Enerji Bakanlığı bünyesinden karşılanabilecek.

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ



* İstihdam teşviklerine ilişkin düzenlemeler de teklifte yer alıyor. Buna göre tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların mesleki yeterlilik sınav ve belge ücretleri 2022 yılına kadar işsizlik sigortası fonundan karşılanacak. Asgari ücret için 75 TL destek verilecek. Asgari ücret desteği, toplu sözleşmeli işyerlerinde asgari ücretin iki katına kadar olan ücretler için uygulanacak. Esnaf ahilik sandığı ise, bir yıl ertelenecek. Ahilik sandığı için esnaflardan kesintiye 1 Ocak 2021 itibariyle başlanacak.

KOBİ'LERE DESTEK ARTTIRILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifle, Türkiye’de ikamet etmeyen, yurt dışında doğan, orada yaşayan ve süresiz oturma izni bulunan gençlerin bedelli askerlik için “çalışıyor olma” şartının kaldırılacağını açıkladı. Bu durumdaki gurbetçi gençlerin askerliklerini döviz karşılığı yapmaları için “3 yıl çalışma” şartı aranmayacak. Teklife göre yurtdışında bulunan Türk vatandaşları ve mavi kart sahipleri dövizle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) katılabilecek. KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kuruluşlarından sağlanan 25 milyar liralık kaynak 35 milyar liraya çıkarılacak. Muş, “Bunun anlamı şudur, piyasaya KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla ekstra 175 milyar lira finansal destek sağlanacaktır” dedi. Tüketicilerin ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasıyla ilgili düzenleme yapacaklarını anlatan Muş, “Bir vatandaşımız ‘Ben kullandığım elektriğin yenilenebilir enerjiden gelmesini istiyorum.’ derse, buna imkan sağlamış olacağız” dedi. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmazlarda 3 ve daha fazla birikmiş kira borcu olanlara 3 ay süre verileceğine işaret eden Muş, “Bu sürede borçlar ödenmezse, 15 gün içinde valiliklerce tahliyelerinin sağlanması öngörülüyor” diye konuştu.