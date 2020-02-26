Yasadışı bahis MASAK kıskacında

TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınacağını belirten Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki illegal bahis sitelerini engelleme kararının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından resen yerine getirileceğini söyledi. Düzenlemenin, bu suçla mücadelenin etkin olarak yürütülmesine ve suçla mücadele eden birimlerin elinin rahatlatılmasını sağlayacağına işaret eden Kurt, “Kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde suç organizasyonunda yer alanları belirliyoruz. Bu suç organizasyonunda ‘hesap aracıları, üst aracılar, sokak ekibi, hesap bulanlar, web sayfalarındaki canlı destek ekibi ve web sayfasını kullananlar’ olduğunu görüyoruz. Bunların her birinin takibini yapıyoruz” dedi.









10 MİLYAR TL ARTTI



Bu suçla mücadeleyi son derece etkin ve artan bir kararlılıkla yürüttüklerini vurgulayan Kurt, böylece suç ve terör örgütlerini çözmeyi, bunları adalet sistemine teslim etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kurt, yasadışı bahis sitelerinin genelde yurtdışından yayın yaptığına dikkati çekerek, bu kapsamda yurtdışındaki suç örgütlerine ve bunların kaynağına yönelik de faaliyetleri bulunduğunu anlattı. Uluslararası paydaşlarıyla iş birliği içinde olduklarını ve yakın zamanda bu suç örgütlerini çökerterek ‘kökünü kurutacaklarını’ belirten Kurt, şöyle konuştu: “MASAK’ın yaptığı çalışmalarla yasa dışı bahis ve kumar örgütlerine ait yıllık 350-400 milyon liralık suç gelirine işlem tesis ettik. Kurulun 2018 yılında aldığı tedbirlerin de etkisiyle Gelir İdaremizin rakamlarına göre devletin bu alandaki gelirleri 2019 yılında 10 milyar lira arttı. Bu rakam, Türkiye ekonomisi bakımından önemli. Türkiye ekonomisi, kamu düzeni ve gelir sistemini zarar ettirme düşüncesi taşıyan bu oluşumlara karşı mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek. Temel amacımız bir taraftan devletin ekonomik ve vergisel olarak zarara uğramasını önlemek bir taraftan da vatandaşların kutsal kazançlarının suç örgütleri tarafından istismarının önüne geçmek.”



KRİPTO İNCELEMESİ



Bu suçların QR kod, cebe havale, kripto para gibi birtakım ödeme araçlarıyla işlendiği bilgisini veren Kurt, “Yakın tarihte bunlarla ilgili çok ciddi eylem planları oluşturduk. Gerek kripto borsalarda gerek bunlar aracı kılınarak açılan hesaplarla ilgili çok ciddi bir inceleme çalışması yapacağız” ifadelerini kullandı.



KAMU SPOTU HAZIRLANIYOR



Kamuoyunun bu konuda bilinçlenmesi için kısa süre içinde bir kamu spotu hazırlayarak, televizyonlarda yayına vermek istediklerini belirten Hayrettin Kurt, böylece bu suça aracılık edenlerin kirli yüzlerini ortaya koyacaklarını söyledi. Kurt, illegal bahis suçu nedeniyle erişim engelleme kararı verilen sitelere de ayrıca, ‘Bu siteye, yasadışı bahis suçundan erişim engellenmiştir’ mesajı ile suçun tanımı ve cezasını belirleyen uyarıcı konulacağını dile getirdi.



DEVLET BİZİ BULAMAZ DİYE DÜŞÜNMESİNLER



Vatandaşların “Biz oynuyoruz ama devlet bizi bulamaz” düşüncesinde olduğunu belirten Hayrettin Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devlet bu hesapları da oynayanları da oynatanları da takip ediyor. ‘Dark net, deep net gibi alanda bizi bulamazlar’ düşüncesine kapılmasınlar, biz gayet de güzel buluyoruz. Son zamanlarda idari para cezalarına yönelik artış ve bu tebligatların ulaşması, bu suçlarla devletin ne kadar kararlılıkla mücadele ettiğini ortaya koyuyor. Bu cezaların affedilmesi ya da silinmesi gibi bir seçenek yok. Cezayla karşı karşıya kalanlar, bunları ödemek zorunda olacak.”



BAŞLANGIÇ BONUSU İLE ÇEKİYORLAR



İllegal bahis sitelerinin genelde ‘başlangıç bonusu’ vererek vatandaşları kendisine çektiğini ifade eden Hayrettin Kurt, “Bu bonusla daha çok oynama, bu işe girme davranışı sergileniyor. Sonrasında ya parayı elde edemiyor ya dolandırılıyor ya da potansiyel bir bağımlı haline geliyorlar. Bu sanal kazançları dikkate alarak lütfen bu illegal bahis oynama eylemini bıraksınlar” diye konuştu.



OYNAYANLARIN EVİNE HACİZ GELEBİLİR



Bu suça yönelik örgütlere ulaşmaya çalışırken bir taraftan da oynayanları caydırmak istediklerini vurgulayan Hayrettin Kurt, son dönemde sanal bahis ve kumar oynayanlara yönelik idari para cezalarının sayısında da ciddi artış yaşandığını söyledi. Kurt, bu suça yönelik cezaların artık uygulanmaya başladığına dikkati çekerek, “Bu suçla ilgili yapılan tespitler mülki idare amirliklerine gönderiliyor ve onlar da 10 bin lira ile 43 bin lira arasındaki cezaları tebliğ ediyor. Oynayanların evlerine haciz gelebilir, buradan yine vatandaşları uyarıyorum, lütfen daha çok hassasiyet göstersinler, gerekiyorsa çocuklarını karşılarına alıp bunun ne kadar yanlış bir eylem olduğunu anlatsınlar, yoksa hiç haberleri olmadan kapılarına ‘İllegal bahis oynandı’ diye bir icra tebligatı gelebilir ve bunu ödemek durumunda kalabilirler” dedi.



AİLELER DİKKATLİ OLUN UYARISI



Son dönemde bu suçlarla mücadele konusunda toplumsal farkındalık da oluşturmayı amaçladıklarına dikkat çeken Hayrettin Kurt, şu uyarıda bulundu: “Bu suç örgütleri, illegal bahis siteleri vatandaşın iyiliğini düşünmüyor. Bunların tek amacı para kazanmak. Vatandaşların gerek kendileri gerek çocukları bu konuda dikkatli olmalı. Eskiden bu suçu işleyenler 18 ile 50 yaş arasında iken yaş daha da düşmeye başladı. Çocukların internet bağımlılığı bakımından da velilerin bu suçlarla meşgul olması, çocuklarının bu suçlara karışmamasını sağlamaları gerekiyor. Toplumsal olarak bizim bir seferberlik yürütmemiz lazım. Telefonu ya da tableti çocukların eline verip, ‘deep net’ ya da ‘dark net’ denilen internetin dehlizlerinde bu çocukları suç örgütlerinin insafıyla baş başa bırakıyoruz. Aileler, kesinlikle bunu yapmasınlar, bu suçun mağduru olmasınlar, çocuklarının geleceklerini karartmasınlar.”



EV HANIMLARI VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ



Genelde ev hanımları ve üniversite öğrencilerin de bu illegal sitelere rağbet gösterdiğini belirten Hayrettin Kurt, “Vergi mükellefiyeti kayıtlarında asgari ücretli olan vatandaşlar ve daha önceden hiçbir suça bulaşmamış olanlar bu suça karıştırılıyor. Hem ev hanımları hem de öğrenciler bu konuda hassas olmalı, geleceklerini karartmamalı. Bunlar sizin iyiliğinizi düşünen insanlar değil, bunların tek derdi illegal şekilde kazançlarını artırmak ya da bu gelirleri terör örgütlerine aktarmak. Yaptığınız bir davranış terör örgütlerinin daha çok büyümesine, palazlanmasına sebebiyet verebilir, buna sebebiyet vermesinler. Buradan aileleri uyarmak istiyoruz, bu konuda kendilerinden daha çok hassasiyet bekliyoruz” dedi.