Yasadışı bahis 50 milyar lirayı aştı

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez, TBMM’de milletvekillerine bilgi verirken, “Bu ülkede, yıllık 40-50 milyar liranın üstünde, bazı rakamlara göre bunun iki katı kadar kayıtdışı bahis var” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda vekillerin sorularını yanıtlayan Sönmez, haralarda 75 bin kişinin çalıştığını söyledi. “Bakın, bunlar da genelde doğu kökenli vatandaşlarımız, aileleriyle beraber en az 500 bin kişilik bir nüfustan bahsediyoruz” diyen Sönmez şöyle devam etti:“Bizim burada iki tane amacımız var. Birincisi, bu lisanslar Varlık Fonu’na devredilmiş. Devredilmesinin sebebi, buradan bir değer yaratılması ama sizin anladığınız şekilde değil. At yetiştiriciliği kültürel olarak bu toplumun içinde olan ve at yetiştiriciliği ile at bahsi yan yana yürüyen işler. Yani bunu öldürürseniz bu ölüyor. Bakın, at yetiştiriciliği sektöründe yaklaşık 500-600 bin kişilik bir nüfusu besliyor bu ülke. Çok büyük bir kamu bilinci var orada. İkincisi, 40-50 milyar TL’nin üzerinde, belki bazı rakamlara göre bunun 2 katı kadar, kayıtdışı bahis var bu ülkede. İddaa’da olan modelin aynısını yapıyoruz. Yani Millî Piyango’yu satmadık, at yarışını da satmayacağız. Bunun sahibi Türkiye Varlık Fonu’dur. Kırk dokuz yıllığına devredilmiştir, iki yıl geçmiştir- bizdedir. Bunun işletmesini sadece özel sektöre veriyoruz ama ben tarla çocuğuyum, ‘icara vermek’ anlamında diyebilirsiniz. Tarla sizin, birisi sizin adınıza işletiyor.”

AZINLIK HİSSE DE OLABİLİR

Koronavirüs sonrası çıkarılan yasayla Türkiye Varlık Fonu’na şirketlere ortak olma hakkı verilmesine de değinen Sönmez, çalışmaların devam ettiğini söyledi. Sönmez, “Hâkim ortak olma değil, esasında, kontrolü almak ya da kontrolü paylaşmak. Yani kontrolü şöyle de paylaşabilirsiniz. Mesela, şirketin yüzde 60’ı sizin, bana yüzde 20’sini verirsiniz, ikimiz bir ortaklık sözleşmesi tahtında çoğunluk sizde olur, azınlık bizde olur, kontrol edebiliriz. Bunlarla ilgili süreçler, işlem gizliliği devam ediyor. İşlem gizliliğini bir şekilde kamuya açıklayabilecek noktaya geldiğimiz gün zaten kamuyu aydınlatma platformuna gerekli açıklamaları yaparak bu süreçleri anlatacağız” diye konuştu.

RUSYA’YLA YAVAŞ İLERLİYORUZ

Rusya Fonu’yla imzalanacağı açıklanan anlaşmayla ilgili soruları da yanıtlayan Sönmez, konuyu ağır çekimde yürüttüklerini belirtti. Sönmez şunları söyledi: “Rusya Fonu’yla ilgili ‘memorandum of understanding’ imzaladık. Bu konuyu biraz soğutmamızın sebebi şu; Rusya Fonu hem Türkiye’ye hem de Rusya’ya yatırım yapan bir fon. Biz bu dönemde Türkiye’ye olan yatırımları öncelendirmek için bunu “slow motion” yani yavaş şekilde ilerletiyoruz. Sözleşme pazarlığı devam ediyor ama herhangi bir şekilde iptal etmedik, rafa da kaldırmadık, görüşmeler devam ediyor. Bununla ilgili herhangi bir negatif durum da yok.”