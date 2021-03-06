“Yasa ile Birlikte Sektörde Yepyeni Bir Dönem Başlayacak”

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılan değişiklikler yasalaştı. Yapılan düzenlemeyle tasarruf finansman şirketlerinin faaliyetlerini icra ederken denetim ve düzenleme kapsamına alınarak kurumsal yönetime, yeterli mali güce, gerekli organizasyon yapısına sahip olması amaçlanıyor. Bu çerçevede artık bu şirketlerin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek. Yapılan düzenleme çerçevesinde Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin ismi "Finansal Kurumlar Birliği" olarak değiştirilecek, firmaların denetim ve düzenlenme görevi BBDK’da olacak.

Birikimevim tüm altyapısıyla yeni sisteme hazır



Yapılan düzenleme ile sektörün yeni bir döneme gireceğine dikkat çeken Birikimevim Yönetim Kurulu Başkanı Osman Telli, kurulacak mekanizmanın sadece şirketlerin değil tüketici haklarının da koruyacağının altını çiziyor. Tasarruf finansmanının özellikle dar gelirli kişilerin küçük tasarruflarını sisteme dahil ederek konut ve araç edinebilmesi için iyi bir yöntem olduğunu belirten Telli, yasa ile birlikte bu modelin finansal bir enstrüman olarak yerini bulmasının sevindirici olduğunu söyledi. Finansal şirketlerin, belli bir disiplin içerisinde, denetime açık bir şekilde ve risk yönetimi yaparak çalışmasının bir zorunluluk olduğunu belirten Telli, “Birikimevim olarak yola çıkarken regülasyona tabii yapıların altyapısına uygun bir kurgu geliştirmeye çalıştık. Bu nedenle uluslararası standartlara uygun finansal çalışmalar yapılarak bilgi teknoloji yatırımı, bilgi güvenliği, risk yönetimi ve iç kontrol anlamında gerekli hazırlıklarımıza da yaparak Birikimevim’i sürece hazır hale getirdik” dedi.