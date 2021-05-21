Yaş sebze ve meyve ihracatı yüzde 70 arttı

Sin, söz konusu dönemde Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatına Doğu Akdeniz bölgesinin yüzde 59 oranında destek verdiğini vurguladı. Sin, Avrupa Birliği’nin ilan ettiği Avrupa Yeşil Mutabakatı kriterlerinin de Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatındaki yükselişinin devamlılığı için kritik önem taşıdığını belirtti.

Sin, “Geçen yılki 2.73 milyar dolarlık sektör ihracatımızda 811.2 milyon dolar değer ve yüzde 30’luk payı oluşturan Avrupa Birliği, tasarladığı yeşil dönüşümde tarım sektörünü odak noktada konumlandırıyor. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın temel bileşenleri arasında tarladan sofraya adil, sağlıklı çevre dostu gıda sistemleri yer alıyor. Türk tarım sektörü olarak bizim de gıda güvenliği ve karbon ayak izini azaltma konularında görevimizi eksiksiz yerine getirmemiz gerekiyor” dedi.

EN ÇOK DOMATES

Nisan ayında Türkiye’nin 98.9 milyon dolarlık sebze, 57.6 milyon dolarlık meyve ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Sin, “Nisanda en çok ihraç ettiğimiz ürün 41.9 milyon dolar değer ile domates oldu. 27.1 milyon dolar değer ile biber ikinci, 24.3 milyon dolar değer ile limon üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda en fazla ihracat artışlarını limon, patates, soğan, armut ve şeftalide elde ettik. Yılın dördüncü ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke yüzde 85 artış ve 57.5 milyon dolar değer ile Rusya oldu. Yüzde 64 artış ve 30.1 milyon dolar değer ile Romanya ikinci, yüzde 81 artış ve 14.3 milyon dolar değer ile Irak üçüncü sırada yer aldı” diye konuştu.

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