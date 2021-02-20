Yaş meyve sebzeye indirimli kargo

TİM, ihracatçının hava kargo taşımacılığında maliyetlerini azaltarak ihracatını artırması için yaptığı çalışmalara da devam ediyor. Bu kapsamda TİM ve THY, 4 Aralık 2020’de küresel ticarette Türk ihracatçısına büyük avantaj sağlayacak işbirliğine imza atmıştı. İşbirliği sonucu ihracatçıya indirimli hava kargo taşımacılığı imkanı sağlanırken, Turkish Cargo 50 bin tonluk ek kapasite ve ihracatçılara yoğun olarak kullandıkları 22 ülkedeki 28 farklı destinasyon için yüzde 10-30 arasında değişen oranlarda indirim uyguluyordu.



YENİ ÜRÜNLER EKLENDİ

Türkiye’nin ihracat seferberliğine önemli katkılar sağlayan iş birliği anlaşmasının kapsamı da genişletilerek kampanyaya yeni ürünler eklendi. Kargo taşımacılığına yönelik indirim kampanyasına 15 Şubat tarihi itibarıyla balık, yaş meyve ve sebze ile yumurta dahil edildi. İndirim kampanya dahilindeki destinasyonlar için, 1000 kg üzeri ürünlerde geçerli olacak ve yüzde 7-40 arası değişen oranlarda indirim uygulanacak. İhracatçılar indirimden, acentelerden fiyat aldıkları süreçte yararlandırılacaklar ve ayrıca başvuru yapmaya gerek olmayacak.

‘İHRACATA OLUMLU YANSIYACAK’



TİM Başkanı İsmail Gülle, dünyanın dört bir tarafına Türk ürünlerini ihraç edilmesinde Turkish Cargo’nun büyük katkısının bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Turkish Cargo, pandemi sürecinde de ‘Güvenilir Tedarikçi Liman Türkiye’ algısına önemli bir destek verdi. Ürünlerimizi hızlıca ulaştırarak Türk bayrağını 226 ülke ve bölgede dalgalandırmamıza yardımcı oldu ve olmaya da devam ediyor. İşbirliğine yeni ürünlerin eklenmesi ihracatımıza çok olumlu yansıyacak.



Son üç yılda Turkish Cargo’nun katkıları ile yüzde 105’e varan ihracat artışları sağladık. İhracatçılarımıza indirimli kargo taşımacılığı kampanyası ihracatımızı artırdı.” Gülle, bu yılki 184 milyar dolarlık ihracat hedefine pandeminin hızını kesmesi ve aşılamanın etkisiyle kısıtlamaların yıl içinde tamamen kalkmasıyla ulaşılacağını söyledi.