Yaş meyve sebzede ihracat lideri Mersin

Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl yaş meyve sebze ihracatı önceki yıla göre yaklaşık yüzde 21 artışla 2 milyar 730 milyon 157 bin dolar olarak kayda geçti.

Bu dönemde dışsatımın yüzde 46’sı Bağımsız Devletler Topluluğu’na, yüzde 30’u Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 14’ü Ortadoğu ülkelerine, yüzde 10’u da diğer ülkelere gerçekleşti. Sektörün ihracattaki lokomotif pazarı Rusya Federasyonu, 948 milyon 942 bin dolarla geçen yıl en fazla dışsatımın yapıldığı ülke oldu. Türkiye’nin yaş meyve sebze deposu Mersin, geçen yıl 653 milyon 539 bin dolarlık dışsatımla en fazla döviz girdisi sağlayan kentler arasında ilk sırada yer aldı. Mersin’in ihracatı bu dönemde miktar bazında yüzde 9, değer bazında yüzde 18 yükseldi. Yaş meyve ve sebze ihracatında lider Mersin’i, sırasıyla Antalya, Hatay, İzmir ve Trabzon takip etti.

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin iklim yapısı ve verimli topraklara sahip olması dolayısıyla ülke genelindeki en önemli tarım kentleri arasında yer aldığını söyledi.