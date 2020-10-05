Yaş meyve sebze ihracatı 1.69 milyar dolara ulaştı

Küresel ticarete ağır darbe vuran korona virüs salgınının etkili olduğu 2020 yılının ilk 9 ayında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatını kesintisiz sürdürdüğünü kaydeden Başkan Sin, “Covid-19 salgını tarımsal üretimin küresel ekonomide ne derece kritik önem taşıdığını ortaya koydu. Ülkeler için ürünlerin sağlıklı, ucuz ve güvenilir olmasının yanında tedarikinde de sürdürülebilirliğin önemi daha da anlaşılır oldu. Ülkemizin Covid-19 salgını çerçevesinde tedarik zincirinde aksama yaşanmaması için gereken tedbirleri zamanında alması, temassız ihracat uygulaması ve diğer alternatif çözümler ile üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın özverili çalışmaları sayesinde bu zorlu dönemi başarıyla aştık. Türkiye olarak bu dönemde tüm dünya için güvenilir bir ticaret ortağı olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuş olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

2020 yılı Ocak-Eylül döneminde narenciye ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 373,8 milyon dolara ulaştığını da vurgulayan Başkan Nejdat Sin, Türkiye’nin en önemli ihraç ürünlerinden biri olan narenciyede yeni sezonun üreticilere, emekçilere ve ihracatçılara hayırlı olmasını ve bol kazançlar getirmesine diledi.

"EN FAZLA DOMATES, KİRAZ-VİŞNE VE ŞEFTALİ İHRAÇ ETTİK"

Türk üreticisinin alın teri ve emeğini küresel pazarlarda en iyi şekilde değerlendirmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Başkan Sin, şunları söyledi:

“2020 yılı üçüncü çeyreği sonunda 2 milyon 465 bin ton yaş meyve ve sebzeyi yurt dışında değerlendiren sektörümüz, ülkemize 1 milyar 690 milyon dolar döviz kazandırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre sektör olarak yüzde 25 oranında artış sağladık. Yılın ilk 9 ayında yaş meyve ihracatımız 914 bin 183 ton miktar ve 835,5 milyon dolar değere ulaştı. Yaş meyvede artış oranımız yüzde 31 oldu. Aynı dönemde 819 bin 822 ton yaş sebze ihraç ederek ülkemize 469,1 milyon dolar gelir sağladık. Yaş sebzede yüzde 9’luk artış elde ettik. Bu dönemde 666 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Birliği’mizin sektör ihracatına desteği yüzde 39 oranında yansıdı. Yılın ilk 9 ayında sektör olarak en fazla ihraç ettiğimiz ilk üç ürün 226,1 milyon dolar değer ile domates, 223,9 milyon dolar değer ile kiraz-vişne, 152 milyon dolar değer ile şeftali oldu. Söz konusu dönemde en fazla ihracat artışı yakaladığımız ürünlere baktığımızda ise yüzde 103 artış ve 65,3 milyon dolar değer ile portakal birinci, yüzde 99 artış ve 26,2 milyon dolar ile armut ikinci, yüzde 81 artış ve 27,8 milyon dolar değer ile erik üçüncü sırada yer aldı.”

EN FAZLA İHRACAT RUSYA, ALMANYA VE ROMANYA’YA

Türkiye’nin yaş meyve sebzedeki ana pazarlarını üçüncü çeyrek raporlarına göre değerlendiren Başkan Sin, ihracatın yüzde 48’inin Bağımsız Devletler Topluluğu’na, yüzde 31’inin Avrupa Birliği’ne, yüzde 12’sinin Orta Doğu’ya gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Sin, “2020 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla yaş meyve sebze ihraç ettiğimiz ülke 543,9 milyon dolar ile Rusya oldu. Yüzde 32 artış sağladığımız Rusya’yı 205,1 milyon dolar ile Almanya takip etti. Almanya pazarındaki artış oranımız yüzde 14 olarak gerçekleşti. Üçüncü sırada yüzde 42 değer artışı ve 120,5 milyon dolar ile Romanya yer aldı. Üçüncü çeyreğin sonunda en fazla ihracat artışı yakaladığımız ülkelere baktığımızda yüzde 151 artış ve 15,9 milyon dolar değer ile İtalya birinci, yüzde 116 artış ve 41,5 milyon dolar değer ile Polonya ikinci, yüzde 70 artış ve 23,3 milyon dolar değer ile Gürcistan üçüncü sırada geldi. Ukrayna, Avusturya, Sırbistan pazarlarında da dikkat çeken artışlar yakaladık.” diye konuştu.