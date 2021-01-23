Yarıyıl tatilinin gözdesi kayak merkezleri

Yarıyıl tatilinde kayak merkezlerine olan ilgi bir hayli yükseldi. Kış turizminin en önemli merkezlerinden Bursa Uludağ’daki oteller, sömestrde yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı Uludağ’a aileler, önceki günden itibaren gelmeye başladı. Oteller bölgesindeki kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı. Kar yağınca otellerdeki doluluk oranlarının arttığını belirten otel müdürü Harbi Türk, “Sömestr geldi. Hafta sonları yoğun bir talep alıyoruz.









Talep arttı fakat biz rezervasyonlarımızı, Güvenli Turizm Belgesinin bize ön gördüğü koşullar çerçevesinde alıyoruz. Otellerde belli bir seviyede doluluk olacak. Şu an kayak severler oldukça rağbet gösteriyor, telefonlar kilitlendi. Kış tatili, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun geçiyor. Pistler akşam 5-6 gibi kapanıyor, sabah 09.00da açılıyor. Tatile gelen misafirlerin seyahat izni var. Biz kendilerine rezervasyon formu gönderiyoruz. Belli saatler içerisinde seyahat edebiliyorlar. Yüzde 70’e yakın kapasitemiz var. Bu kapasitenin de yüzde 90’ı doldu” diye konuştu.







PİSTLER AÇIK

Avrupa’nın en uzun pistlerine sahip Palandöken Kayak Merkezi de yarıyıl tatiline hazırlandı. Otel işletmecileri, her sene olduğu gibi bu sezon da tatil öncesi yoğun olarak rezervasyon almaya devam ettiklerini belirtti. Palandöken’deki bir otelin müdürü Nuh Seçer, yarıyıl tatilinin bu sene 3 periyottan oluştuğunu belirterek, “İlk hafta doluluk oranımız yüzde 70 civarında. İkinci ve üçüncü hafta içinde otelimiz yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Tahminen sömestr tatilinde yüzde 85 oranında bir doluluk ortalamasıyla geçireceğiz. Palandöken’de 1 Aralık itibarıyla kayak yapılmaya başlanmıştı. Şu günlerde yağan kar pistleri mükemmel bir hale getirdi. Bu kar yağışı devam ettiği sürece mart ayının sonuna kadar Palandöken’de bütün pistler açık olacak” dedi.

İÇ TURİZM HAREKETLİLİĞİ

Bu yıl geç de olsa sezonu açan Kartalkaya’da otellerin doluluk oranı yüzde 65’e ulaştı. Kayak tutkunları, kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Kartalkaya’da pistleri doldurdu. Kartalkaya’daki otelciler de pandemi tedbirleri altında sömestr tatili için hazırlıklarını tamamladı. Kartalkaya’daki bir otelin Genel Müdürü Emir Aras, rezervasyonların şu anda yüzde 40 civarında olduğunu, ancak yüzde 70 doluluk hedeflerinin olduğunu belirtti. En büyük ilginin kayak merkezlerine olduğunu söyleyen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, bu dönemde yurtdışından ise sadece Rusya’dan turist geldiğini anlattı. Ülkay Atmaca, “Ancak yarı yıl tatiliyle birlikte kayak merkezlerindeki iç turizm hareketlilği arttı” dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut da ”Kayak merkezleri biraz daha revaçta”şeklinde konuştu.

KAR KALINLIĞI 80 SANTİMETRE

Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi’nde son yağan karla beraber kar kalınlığı 80 santime ulaşırken, pistler ise kayakseverlerle doldu. Yerli ve yabancı turistler, koronavirüs tedbirlerinin alındığı Erciyes’te güzel vakit geçirme imkânı buluyor. Kayak Eğitmeni Veysel Değirmenci, “Gerek Rusya’dan gelen, gerek Ukrayna’dan gelen bütün kış turizmcilerimiz ve yerli kış turizmcilerimiz pandemiden dolayı Erciyes’i tercih ediyorlar. Pandemide kayak yaparken çok fazla temasımız olmuyor. Aralıklı bir biçimde kayak yapıyoruz. Kayak çok kolay öğrenilen bir spor dalı ve kayak yapabilmek için yeterli kar yağdı. Herkesi kayağa bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

BÖLGEDEKİ DOLULUK YÜZDE 70’E ULAŞTI

Palandöken Kayak Merkezi’nde bölgenin ilk yatırımcılarından olduklarını ifade eden Dedeman Palandöken ve Dedeman Palandöken Ski Lodge Genel Müdür Veli Tuzak, “Sömestr tatili kapsamında bölgede doluluk oranı yüzde 60 civarında, otellerimizde ise doluluk oranımız yüzde 70 civarında. Bölgede hafta sonu kısıtlamalarının kalkmasıyla talepte ciddi bir artış oldu. Rezervasyonlar artık anlık oluştuğu için bölgede doluluk oranının yüzde 80 olacağını tahmin ediyoruz. Kayak sporunun pandemi için daha güvenli bir spor ve tatil ortamı sunuyor oluşu, pandemi özelinde hayata geçirdiğimiz ‘güvende kal’ önlemlerimiz, tatilcilerin tatil tercihlerini bu yönde kullanmalarında etken olacaktır. Ayrıca Erzurum Havalimanı’nda CAT3 teknolojisi odaklı yapılan yenileme çalışmasının da olumlu etkileri olacağını düşünüyoruz” dedi.