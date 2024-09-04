‘Yarısı Bizden’ ile riskli evler yenileniyor

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Her bir konut için toplam 1.5 milyon TL’lik hibe ve kredi desteği verilen ‘Yarısı Bizden Kampanyası’, riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere kolaylıklar sağlıyor. Sosyal medya hesabından Yarısı Bizden desteğinden faydalanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaatlara ilişkin görüntüleri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yarısı Bizden kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul’da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız” mesajını verdi.

SÜRE SINIRI KALKTI

Geçen yıl 26 Nisan-2 Haziran arasındaki ilk başvuru döneminde e-devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talep toplandı. 8 Ağustos’ta da kampanyanın yeni dönemi başladı ve artık süre kısıtlaması olmadan talepler toplanıyor.

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Proje kapsamında hak sahiplerine 700 bin TL’si hibe, 700 bin TL’si kredi ve 100 bin TL’si de tahliye desteği olmak üzere toplam 1.5 milyon TL destek veriliyor. Kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıl vadeli kredinin ödemesinin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor. Yeni kampanya dönemiyle birlikte artık başvuru tarihi kısıtlaması olmaksızın talepler toplanacak. Otopark ve sığınak proje metrekaresinin dışında tutulacak. Yüklenici firmaya desteğin yüzde 30’u iş başladığında peşin ödenecek.

VATANDAŞ MEMNUN

Kampanya kapsamında evinin inşaatı devam eden Aşur Türköz, “Kampanya hem bizim için hem de yapan müteahhit için güvence oldu. Denetimler üst seviyede, binanın temelinden bitimine kadar yapılar kontrol ediliyor” dedi. Artık deprem korkusu yaşamadıklarını anlatan Türköz şöyle devam etti: “Eski evimizdeyken rahat uyuyamıyorduk, depremi duyunca tedirgin oluyorduk. Artık yeni binayla birlikte çok rahat uyuyabiliriz.” Bir başka hak sahibi Hacı Tura ise daha önce maddi yetersizlik nedeniyle yenileyemedikleri evlerini şimdi devletin sağladığı kredi ve hibeyle dönüştürebildiklerini anlattı. Hak sahibi Fatih Şeşen ise memnuniyetini “Devlet burada yine babalığını gösterdi, vatandaşına el uzattı” sözleriyle dile getirdi.