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‘Yarını Kodlayanlar’ Metaverse’e taşındı

#Türkiye Vodafone Vakfı#Habitat Derneği#Metaverse
‘Yarını Kodlayanlar’ Metaverse’e taşındı

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, çocukları dijital geleceğe hazırlama hedefiyle 6 yıl önce hayata geçirdikleri ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini Metaverse ortamına taşıdı.

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Buna göre, nisan-aralık döneminde 13 yaş üzeri bin çocuk metaverse’de algoritma eğitimi alacak. Sanal Gerçeklik (VR) gözlükleri kullanılarak gerçekleştirilecek eğitimler, ‘Yarını Kodlayanlar’ kapsamında belirli köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarında düzenlenecek. Bugüne kadar 81 ilde 242 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında Metaverse ortamında kodlama eğitimleri verilmesine de başlandı. Toplam 20 Sanal Gerçeklik (VR) gözlüğünün kullanılacağı eğitimlerde, algoritma ve kodlama mantığının anlaşılması, algoritmik düşünme becerilerinin geliştirilmesi, yazılımların arkasındaki algoritmanın farkına varılması konuları ele alınacak.

EĞİTİM SEKTÖRÜNE ÖRNEK

Konuyu değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: “Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle 6 yıl önce başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar’ projesini büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. projemize metaverse’ü de dahil ettik. Dünya genelinde canlı sınıf ortamları üç boyutlu Metaverse ortamlarına doğru kayıyor. Biz de kodlama eğitimlerimizi metaverse’e taşıyoruz. Amacımız, çocuklarımızı teknolojideki en güncel kavram ve uygulamalarla tanıştırmak. Metaverse’de vereceğimiz eğitimler, çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlama hedefimizde önemli bir kilometretaşı olacak. Attığımız bu adımın, eğitim sektöründe de örnek teşkil edeceğine inanıyoruz.”

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Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu: “Geçtiğimiz süreç kodlama bilmenin, okuma yazma bilmek kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Biz de projemiz ile ülkemizin yaşadığı dijital dönüşüme öncü olan süreçler geliştirerek, çocukların, geleceğin dijital dünyasına hazırlanmasına katkı sağlamaktayız. Metaverse ortamında sanal gerçeklik gözlükleri ile algoritma eğitimi alacak olan çocukların bu deneyimi tecrübe edinmelerine çok önem veriyoruz.”

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#Türkiye Vodafone Vakfı#Habitat Derneği#Metaverse

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