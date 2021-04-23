‘YarınBizim’ projesine yüksek katılım

Diyarbakır’dan Aydın’a; Trabzon’dan Gaziantep’e toplam 74 şehirden 1100 başvuru alan projeye kamuoyunun önde gelen pek çok ismi de destek veriyor. Pandemi döneminde yaşamın devamı için emek veren doktor, hemşire, hastabakıcı ve idari görevlilere kadar tüm sağlık personelinin çocuklarını ve kardeşlerini kapsayan proje yaz dönemi boyunca devam edecek ve eylülde ikinci dönemine başlayacak.

Çoğunluğunu 11’inci sınıfta okuyan öğrencilerin oluşturduğu YarınBizim projesinin bu ilk buluşmasında gençlerin eğitim gördüğü okullar, kariyer planları ve hayallerini süsleyen üniversitelerle ilgili anketler de yapıldı. Çıkan sonuçlara göre projeye katılan gençlerin kariyer tercihi sıralamasında tıp ve mühendislik eğitimi başta gelirken, hukuk ve psikoloji onları takip ediyor. Gençlerin hayalini süsleyen üniversitelerin başında ise Boğaziçi, ODTÜ, Sabancı Üniversitesi, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi’nin yanı sıra Cerrahpaşa ve Hacettepe Üniversitesi de var.

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