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Yarın sona eriyor... Fikirtepe'de yeni dönem başlıyor!

#Fikirtepe#Kentsel Dönüşüm#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
Yarın sona eriyor... Fikirtepede yeni dönem başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Fikirtepe'de yürütülen kentsel dönüşüm projesinde 1299 yapıda 5514 bağımsız birimin tahliyesi amacıyla verilen 150 15 günlük kanuni süre yarın sona erecek. Konuyla ilgili konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, "Siz de gördünüz alanın nereden baksanız yüzde 97’si boşaltılmış durumda. İnşallah bu senenin sonu itibariyle bütün proje alanlarımızın içerisinde ihalelerimiz bitmiş, bu bölgenin yıkımları tamamlanmış ve yeni Fikirtepe’nin temellerinin atıldığı, binaların yükseldiği yeni bir duruma doğru gidiyoruz" dedi. 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle Fikirtepe’de başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında  altyapı adına yetersizlik gösteren Fikirtepe’de yarım bırakılan inşaatların tamamlanması, alanın yetersiz olan fiziki ve sosyal çevre koşullarının iyileştirilmesi, çarpık ve düzensiz yapılaşmanın düzeltilmesi adına çalışmalar sürdürüldü.

Deprem konutlarında sona gelindi

Deprem konutlarında sona gelindi

Alanda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi’nin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fikirtepe’de yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Gürgen, "Bundan iki sene önce biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin gündeme gelmesiyle beraber Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak da Sayın Bakanımız Murat Kurum Bey’de görevlendirildi. Kendisi bu konuyla özel olarak ilgilendi ve arkasında bir mevzuat değişikliği yapıldı. Hem sözleşmelerin feshedilmesiyle ilgili işini yapmayan müteahhitlerin sözleşmelerinin feshedilmesiyle ilgili hem de bakanlığın bazı alanlarda müdahale edip müteahhitlerin yerine projeleri teslim edip, hak sahiplerine vermesiyle ilgili olarak. Şimdi işte onun örneklerinden bir tanesinde Fikirtepe’de beraberce yaşıyoruz. Fikirtepe’de yaklaşık yedi ay öncesinden yine sahada yapılan toplantılarda hak sahipleri ve müteahhitlerin bulunduğu toplantıda Sayın Bakanımız bütün tarafları dinledikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarını alarak Fikirtepe’deki projeyi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bizim yürüteceğimizin deklarasyonunu yaptı. Bugün üç tane yapı adasında şu anda emlak konut fiilen inşaatlarına devam ediyor. İki tane ihale yolda, onlar da ekim ayının içerisinde yapılacak ve uygulama alanı içerisindeki yirmi yapı adasının tüm ihaleleri de bu yılın sonunda bitmiş olacak" dedi. 

Yarın sona eriyor... Fikirtepede yeni dönem başlıyor

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100 bin konutluk büyük dönüşüm

100 bin konutluk büyük dönüşüm

"150 GÜNLÜK TAHLİYE SÜRESİ VERDİK"

Evlerin boşaltılmasına ilişkin son durumu açıklayan Gürgen, "Siz de gördünüz alanın nereden baksanız yüzde 97’si boşaltılmış durumda. 7 bin 200 hanenin olduğu bir proje alanından bahsediyoruz. Çok hızlı boşaltmalar, tahliyeler gerçekleşiyor. İşte şu anda içerisinde bulunduğumuz alanda da camlar, kapılar, pencereler söküldü. Vatandaş artık en son kalan kişiler evlerini tahliye ediyorlar. Aşağıda da bir taraftan emlak konutunda şantiyeleri hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu senenin sonu itibariyle bütün proje alanlarımızın içerisinde ihalelerimiz bitmiş, bu bölgenin yıkımları tamamlanmış ve yeni Fikirtepe’nin temellerinin atıldığı, binaların yükseldiği yeni bir duruma doğru gidiyoruz. Biz Sayın Bakanımızın talimatlarından sonra vatandaşlarımıza 150 günlük tahliye süresi verdik bu alanın içerisinde. Bu da 15 gün öncesinde doldu bu süreçte" diye konuştu.

"EVLERİ TEK TEK DOLAŞIP İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

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Gürgen şunları söyledi: "Şimdi en son gerek Çevre Şehircilik Bakanlığı personeli olarak bizler, gerek bizim müşavirlik hizmetlerimizi yürüten GEDAŞ sahada vatandaşın kapısını tek tek çalarak dolaşıyoruz. Evlerini boşaltamayan var mı? Hastalığı olan var mı? Düşkünlüğünden dolayı tahliye edilemeyen vatandaşlar var mı? Bunların evlerini şu anda tek tek dolaşıp ihtiyaçları olanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bizim dediğim gibi yaklaşık 180 gün öncesinden insanlara tebligat yaptık. Evlerini boşaltmalarını, iş yerlerini boşaltmaları anlamında biz de genelde insanlar son güne kadar beklerler. Biz fatura ödememizde de hep son günleri bekliyoruz. Resmi müracaatlarda da son günleri bekliyoruz. Şimdi burada son günlerini bekleyen sanayici arkadaşlarımız da var. Esnaftan da arkadaşlarımız var. Biz bir kısmıyla konuştuğumuzda kendilerinin yerlerini ayarladıklarını ancak son güne kadar artık ’Burayı kapatın elektriği, suyu kesiyoruz’ diyene kadar buradaki ticari faaliyetlerini sürdüreceklerini söylüyorlar. Biz bunların da haberlerini verdik kendilerine. Artık yerlerini ayarladılar. Söylediğim gibi konutlar için bulduğumuz depolar aynı zamanda esnafımız ve ticarethanelerimiz için de geçerli. Onların da eşyalarını taşımak konusunda, depolara koymak konusunda hiçbir tereddüdümüz yok. Yeter ki bir an önce projemiz başlasın."

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#Fikirtepe#Kentsel Dönüşüm#Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı

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