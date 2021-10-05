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Yarın itibarıyla başlayacak... 750 bin TL'ye kadar destek verilecek

#Soğuk Zincir Finansal Destek Programı#KOBİ#Son Dakika
Yarın itibarıyla başlayacak... 750 bin TLye kadar destek verilecek

Bakan Varank, "Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programını' başlatacağız. Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve ünitelerine 750 bin TL'ye kadar destek vereceğiz" ifadesinde bulundu.

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Bakan Varank, "Yarın itibarıyla KOSGEB ile sebze-meyve zayiatını azaltacak 'Soğuk Zincir Finansal Destek Programını' başlatacağız. Program kapsamında, KOBİ'lerin leasing yöntemiyle edinecekleri yerli malı ve yeni frigorifik kasa ve ünitelerine 750 bin TL'ye kadar destek vereceğiz. Böylece işletmelerin soğuk hava ünitesi ve soğutucu frigorifik kasa edinimlerinde oluşacak finansman maliyetini karşılayacağız. Hedefimiz KOBİ'lerimizin maliyetlerini azaltarak tezgahlardaki yüksek fiyatları düşürmek" açıklamasında bulundu.

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#Soğuk Zincir Finansal Destek Programı#KOBİ#Son Dakika