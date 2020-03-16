Yarım trilyon dolarlık erime

Petrol üreticisi ülkeler arasındaki anlaşmazlık ve 6 bine yakın kişinin ölümüne neden olan koronavirüs sebebiyle talepteki zayıflama petrol fiyatlarında ciddi düşüşlere neden oldu. Petrol fiyatlarının geçen pazartesi günü yaklaşık yüzde 30 gerilemeyle 31 dolara düşmesi ve son 4 yılın en düşük seviyesini görmesi, en çok petrol üreticisi dünya devlerinin hisse fiyatlarını ve piyasa değerlerini vurdu. Halka açık en büyük 14 petrol şirketinin piyasa değeri 1 haftada toplam 495 milyar dolar azaldı. Piyasa değerinde en yüksek düşüşü Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco yaşadı.

230 MİLYAR $ GİTTİ

Dünyanın en değerli şirketi Saudi Aramco'nun hisse başına değeri, Suudi borsası Tadawul'da yüzde 12.1 düşerken, şirketin piyasa değeri ise 230 milyar dolar azaldı. Saudi Aramco'nun ardından piyasa değerinde en yüksek kaybı yaşayan petrol firması ise Hollandalı Royal Dutch Shell oldu. Şirketin hisse başına değeri 9-13 Mart'ta yüzde 30.8 azalırken, piyasa değerinden ise 48.3 milyar dolar silindi. Bunu, piyasa değerinde 33.7 milyar dolarlık kayıp görülen Fransız Total izledi.

6 ABD DEVİNİ VURDU

İngiliz BP'nin hisseleri yüzde 30.1 ve piyasa değeri 29.5 milyar dolar düşerken, İtalyan Eni'nin ise hisseleri yüzde 32.4 ve piyasa değeri 13.5 milyar dolar azaldı. Norveçli Equinor'un ise bu 5 işlem gününde piyasa değerindeki azalma 12.7 milyar doları bulurken, hisseleri yüzde 27.2 değer kaybetti. Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in hisseleri yüzde 32.2 düştü ve piyasa değeri 19 milyar dolar azaldı. Bir diğer Rus petrol şirketi Lukoil'in hisseleri de bu 4 işlem gününde yüzde 21.1 gerilerken, piyasa değerinde 11 milyar dolarlık kayıp yaşandı. Bu süreçte ABD’nin en büyük 6 petrol şirketinin piyasa değeri ise toplam 97 milyar dolar eridi.