Yarı yarıya ucuza satılık! İhaleyle otomobiller yeni sahiplerini buluyor

Otomobil fiyatlarının yüksek olması araç sahibi olmak isteyenleri düşündürüyor. Daha uygun fiyata otomobil sahibi olmanın yollarını arayanlara yönelik olarak devlet imkanlar sunuyor. Sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı haczedilen araçlar rayiç fiyatlarının çok daha altına alıcı bulabiliyor. Tamamen yasal olan bu satışlara ilişkin olarak araçlar yerinde de görülebiliyor.

İHALE YÖNTEMİYLE SATIŞA ÇIKIYORLAR

Haciz konan araçlar güvenlik güçleri tarafından icra dairelerinin otoparkına ya da yediemin otoparklarına çekiliyor. Yasal süreçler ve prosedürler uygulandıktan sonra araç ekspertize sokuluyor. Ekspertiz araca ilişkin kusurları rapor halinde sunuyor. Bu aşamadan sonra otomobil satışa hazır hale geliyor ve ilanı yayımlanıyor. Sonrasında ihalede toplanan tekliflere göre en yüksek fiyatı veren kişiye araç satılıyor.

TEMİNAT YATIRMANIZ GEREKİYOR

İhaleye katılabilmek için belirlenen bankaya teminat yatırılması gerekiyor. İhaleyi kazanamazsanız teminatınızı icra dairesi banka hesabınıza kesinti yapılmadan aktarıyor.

HER ARACIN MUHAMMEN BEDELİ VAR

Otomobiller satışa çıktığında piyasadaki muhammen bedeli de alıcıya önceden bildiriliyor. Genelde ihaleler muhammen bedelin altında tamamlanıyor. Muhammen bedel, aracın piyasadaki rayiç fiyatını ifade ediyor.

ARACI MUTLAKA İNCELEYİN

İhaleye girerken dikkat edilmesi gereken konuların başında araçların durumu geliyor. İhale öncesi mutlaka aracın bulunduğu yediemin otoparkına giderek aracı kontrol etmenizde fayda var.

https://esatis.uyap.gov.tr internet sitesine girip kısa sürede ücretsiz olarak üye olarak icralık araçları görebiliyorsunuz. Tüm bilgilerin yer aldığı resmi sitede beğenilen araçları tespit edip kontrolleri sağlayabilirsiniz.

İŞTE SATIŞA ÇIKAN BAZI OTOMOBİLLER

2016 model Ford Focus dizel

İhale başlangıç bedeli: 69 bin 500 lira

Muhammen bedeli 134 bin lira



2017 model Honda Civic benzinli

İhale başlangıç bedeli: 116 bin lira

Muhammen bedeli: 220 bin lira



2016 model Nissan Qashqai benzinli

İhale başlangıç bedeli: 95 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 185 bin lira



2017 model BMW 3.18 dizel

İhale başlangıç bedeli: 207 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 405 bin lira



2017 model Hyundai i20 benzinli

İhale başlangıç bedeli: 69 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 135 bin lira



2016 model Audi A6 dizel

İhale başlangıç bedeli: 281 bin lira

Muhammen bedeli: 548 bin lira



2016 model Renault Megane dizel

İhale başlangıç bedeli: 52 bin lira

Muhammen bedeli: 100 bin lira



2017 model Opel Crossland benzinli

İhale başlangıç bedeli 111 bin lira

Muhammen bedeli: 220 bin lira



2018 Fiat Egea dizel

İhale başlangıç bedeli: 48 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 95 bin lira



2016 model Hyundai Tucson

İhale başlangıç bedeli: 120 bin lira

Muhammen bedeli: 235 bin lira



2017 model Opel Mokka dizel

İhale başlangıç bedeli: 85 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 165 bin lira





