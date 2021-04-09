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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 13:32 | Son Güncelleme:

Yargıtay'dan emsal yumruk kararı! İsabet etmedi ama tazminatsız kovuldu

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Yargıtay'dan emsal yumruk kararı! İsabet etmedi ama tazminatsız kovuldu

Yargıtay mesai arkadaşına yumruk atmaya çalıştığı için işten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödemesini bozdu. Kararda yumruğun isabet etmemiş olmasının önemsiz olduğu ifade edildi.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, mesai arkadaşına yumruk atmaya çalışması nedeniyle işten çıkarılan işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Kocaeli'deki bir fabrikadaki işçi, tartıştığı güvenlik görevlisine yumruk atmaya çalışması nedeniyle işten çıkarıldı. İş akdinin haksız nedenle feshedildiğini savunan işçi dava açtı. Davaya bakan Kocaeli 6. İş Mahkemesi, iş sözleşmesinin tazminata hak kazanılmayacak şekilde feshedildiğinin işveren tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle davacıya kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti.

İhbar tazminatında önemli adım
İhbar tazminatında önemli adım

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu. Davacı işçinin tartışma sonrasında üzerine yürüdüğü güvenlik görevlisine yumruk atmaya çalıştığı belirtilen kararda, yumruğun diğer işçiye isabet etmediği vurgulandı.

İşçinin eylemini "başka bir çalışana sataşma" olarak kabul eden dairenin kararında, somut olayda yumruğun isabet etmemiş olmasının önemsiz olduğu ifade edildi.

Yargıtaydan emsal karar Tazminatsız kovulmasının önünü açtı...
Yargıtay'dan emsal karar! Tazminatsız kovulmasının önünü açtı...

İş sözleşmesinin işveren tarafından İş Kanununun 25/2-d maddesine göre haklı nedenle feshedildiğine işaret edilen kararda, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulünün hatalı olduğu, bunun da bozmayı gerektirdiği kaydedildi.

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